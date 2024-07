Pink kehrt nach Konzertabsage topfit zurück auf die Bühne

Sie ist wieder zurück! Pink (44) befindet sich aktuell auf ihrer "Summer Carnival"-Konzerttour quer durch Europa. Erst vor wenigen Tagen musste die Sängerin ihre Fans dann allerdings enttäuschen: Ihr Konzert am 3. Juli in Bern musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Jetzt gibt die "Cover Me In Sunshine"-Interpretin endlich Entwarnung – sie ist wieder fit für die Bühne. In Kopenhagen lieferte sie am vergangenen Samstag eine grandiose Show vor unzähligen Menschen ab. Diesen Moment hielt Pink auf ihrem Instagram-Profil fest und teilte ein Foto des Abends.

Pinks Fans treten ihrer Wundergenesung etwas zwiegespalten entgegen. Einige freuen sich darüber, dass die Musikerin wieder Kraft tanken konnte und nun auf der Bühne performt hat. "Kann es kaum erwarten, mit dir zu feiern. Ich bin so glücklich, dass du wieder zurück bist", kommentiert ein Nutzer ganz aufgeregt. Ein anderer hingegen macht seinem Ärger über die geplatzte Show in der Schweiz Luft: "In Bern nicht auftreten können, aber zwei Tage später so tun, als wäre nichts passiert. Seltsam. Naja."

Nach ihrer Konzertabsage vor wenigen Tagen entschuldigte sich Pink auf ihrem Social-Media-Profil bei allen Fans, die sich bereits auf ihre Show in Bern gefreut hatten: "Es tut mir so leid [...] Ich tue alles, was ich kann, um sicherzustellen, dass ich jeden Abend für euch auftreten kann, aber nach Rücksprache mit meinem Arzt und dem Ausloten aller verfügbaren Optionen wurde mir mitgeteilt, dass ich die Show [...] nicht fortsetzen kann." Die Nachricht, dass ihr Konzert gesundheitsbedingt abgesagt werden musste, fiel der 44-Jährigen alles andere als leicht. Sie hasse es, ihre Fans im Stich lassen zu müssen.

