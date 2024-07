Wegen Gesundheit: Pinks Konzert in Bern muss abgesagt werden

Pink (44) musste eine schwere Entscheidung treffen. Aktuell reist der Popstar rund um den Globus, um seine Fans mit seiner Stimme zu bezirzen. Nach Konzerten im Vereinigten Königreich stehen nun weitere Auftritte in Europa an. Ihre Show in Bern am 3. Juli muss allerdings ausfallen. "Pink hat ihr Konzert in Bern auf Anweisung ihrer Ärzte gecancelt", verrät nun ein Insider gegenüber The Sun. Der Tippgeber erklärt weiter: "Sie hat so viel gearbeitet und ihre Performances sind immer sehr kraftvoll, mit vielen Stunts. Das fordert natürlich auch seinen Tribut und ihr wurde geraten, eine Pause einzulegen."

Diese Entscheidung sei der Sängerin nicht leichtgefallen. "Die Ankündigung zu machen, dass der Gig gecancelt ist, war ziemlich hart für sie, denn sie hasst es, ihre Fans im Stich zu lassen", führt die Quelle weiter aus. Pinks nächstes Konzert soll in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen am 6. Juli aktuell noch wie geplant stattfinden.

Pink ist nicht die einzige Musikerin, die in den vergangenen Tagen gesundheitsbedingt einen Auftritt absagen musste. Auch Lena Meyer-Landrut (33) kämpft aktuell mit ihrem Wohlbefinden. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärte die "Satellite"-Interpretin selbst in ihrer Story auf Instagram.

