Sarah Ferguson will unbedingt in "Bridgerton" mitspielen!

Ist bald ein echter Royal bei Bridgerton zu sehen? Im Gespräch mit Platinum Magazine verrät Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, nun, dass sie von einer Rolle in der Serie träumt: "Ich habe meinen Agenten gebeten, mich für 'Bridgerton' zu engagieren! Die Bühnenbilder sind unglaublich! Ich könnte eine lang vermisste Freundin für Penelope sein. Ich muss einfach bei 'Bridgerton' mitmachen." Anderen Auftritten im TV steht die Mama von Prinzessin Beatrice (35) und Eugenie aber eher kritisch gegenüber. "Ich wurde gefragt, ob ich bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" mitmachen möchte. Hunderte von Malen, und die Antwort ist immer nein. Ich bin sicher, dass es für viele Leute schön ist, aber nicht für mich", betont sie.

Den Wunsch, bei "Bridgerton" mitzuspielen, äußert die Herzogin nicht zum ersten Mal. Vor wenigen Wochen war sie zu Gast bei "Good Morning Britain" und erklärte bereits dort: "Ich möchte in 'Bridgerton' mitspielen! Ich denke, Lady Penelope sollte eine Freundin haben, die rote Haare hat wie ich. Ich sage es ja nur!" Ob die Produzenten Sarahs Wunsch bald erfüllen werden?

Sarah ist nicht nur aufgrund ihrer königlichen Verwandten bekannt – die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) ist auch eine erfolgreiche Autorin. Vor allem ihre Kinderbücher und historischen Liebesromane werden von den Lesern auf der ganzen Welt gefeiert. Wie The Australian kürzlich berichtete, wird die 64-Jährige zu einem Literaturfestival in Down Under als Ehrengast eingeladen. Laut den Informationen des Blatts wird Sarah extra dafür nach Australien reisen.

Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

