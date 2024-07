Schon so groß: Sarah Harrison zeigt freudig ihren Babybauch

Im Februar dieses Jahres haben Sarah Harrison (33) und ihr Ehemann Dominic (33) die wundervolle Nachricht bekannt gemacht, dass sie ein drittes Kind erwarten. Seitdem hält die Influencerin ihre Follower fleißig über das ungeborene Kind auf dem Laufenden. Auch in der 35. Schwangerschaftswoche gibt die dreifache Mama in spe wieder ein Update, wie es ihr und dem Sprössling geht. In dem Video, das sie auf Instagram teilt, zeigt sie stolz ihren runden Bauch und beschreibt die Daten des Babys: Die Kleine ist nun schon 45 Zentimeter groß und wiegt 2,5 Kilogramm. "Ich fühle mich überwiegend gut – nur mag ich eben das Trimester Drei nicht", meint sie weiter und fügt hinzu, dass sie mittlerweile die Tritte der Kleinen sogar schon als schmerzhaft empfindet.

Weil sie auch die unschönen Seiten der Schwangerschaft zeigen will, schreibt die Influencerin außerdem im Video, dass sie Wassereinlagerungen und schwere Beine bekommen hat. Zusätzlich wird sie die Tage anfangen, ihre Kliniktasche zu packen, denn offensichtlich dauert es nicht mehr lange, bis Tochter Nummer drei auf die Welt kommt. Die Fans der Dubai-Ausgewanderten lieben die Einblicke in ihr privates Leben. Einer kommentiert: "Du bist so eine wunderschöne Schwangere. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Alles Liebe weiterhin – du bist fast am Ziel!"

Die Mami-Bloggerin trifft mit ihren Beiträgen zu ihrer Schwangerschaft allerdings nicht nur auf Freude. Erst vor wenigen Wochen musste sie sich im Netz verteidigen, denn manche ihrer Follower fanden ihr ständiges Gerede von ihrer Schwangerschaft einfach zu viel. "Meine Schwangerschaften sind für mich immer etwas Besonderes und ich poste auf meinem Profil immer das, was ich gerade einfach fühle", erklärte sie damals. Da es ihre letzte Schwangerschaft sei, wolle sie alle Momente ganz besonders auskosten.

