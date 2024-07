Verwicklung in Ehedrama: Jennifer Garners Freunde in Sorge

Jennifer Garners (52) Freunde sind in Sorge. Ihr Ex-Mann Ben Affleck (51) und seine neue Frau Jennifer Lopez (54) stecken derzeit angeblich in einer tiefen Ehekrise. Immer wieder suchte der "Gone Girl"-Darsteller in den letzten Wochen auch Zuflucht bei seiner Ex und Mutter seiner Kinder. Laut Insidern, die sich gegenüber OK! äußerten, soll der innerste Kreis von Jennifer darüber aber nicht gerade erfreut sein: "Einige Freunde sind der Meinung, dass es mehr Grenzen geben sollte, besonders wenn Ben so verletzlich ist. Sie wollen nicht, dass sie wieder in seine Probleme verwickelt wird."

Jennifers Bekanntenkreis soll außerdem befürchten, dass es zu Problemen mit ihrem langjährigen Partner John Miller kommen könnte: "[Sie] sind der Meinung, dass Jen sich ein wenig von Ben zurückziehen sollte, weil es zu Spannungen in ihrer Beziehung zu John führen könnte, wenn sie es nicht tut." Denn schließlich laufe gerade alles super bei der dreifachen Mutter. "Sie hat ein gutes Leben und einen tollen Freund", verrät der Insider, aber betont zugleich: "Sie wird Ben immer lieben. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Er ist immer noch der Vater ihrer Kinder."

Die Sorgen ihrer Freunde sind wohl nicht aus der Luft gegriffen. "Natürlich stört es John, dass Jen sich so sehr auf ihren Ex-Mann konzentriert", berichtete ein weiterer Insider kürzlich im Gespräch mit Daily Mail und ergänzte: "Er möchte, dass es Ben gut geht, aber er findet nicht, dass es Jens Aufgabe ist, die Probleme ihres Ex zu lösen." Seit sechs Jahren gehen die "Juno"-Darstellerin und der CEO eines Technikunternehmens gemeinsam durchs Leben. Angeblich hat der Geschäftsmann seiner Liebsten auch schon einen Antrag gemacht – Jennifer soll es aber nicht eilig haben, zu heiraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im März 2014

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Jennifer sich so um Ben kümmert? Verständlich, sie sorgt sich eben um ihn. Ich finde das nicht gut. Es könnte ihre aktuelle Beziehung belasten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de