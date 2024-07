Aus und vorbei: Marco Cerullo und Christina sind getrennt!

Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) sind getrennt! Nachdem aufmerksame Fans bereits in den vergangenen Wochen vermutet hatten, dass es zwischen den beiden kriselt, macht der Reality-TV-Stars das Liebes-Aus nun publik. "Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt, vor sechs Wochen", erklärt er in seiner Instagram-Story.



