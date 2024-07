Heiß! So toll sehen Frauke und Nele Ludowig in Bademode aus

Frauke Ludowig (60) und ihre Tochter Nele sind ein Herz und eine Seele. Die Star-Moderatorin und ihr Sprössling unternehmen fast alles zusammen. Derzeit ist das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam im Familienurlaub im sonnigen Kalifornien. Im Netz teilen sie immer wieder zahlreiche Schnappschüsse ihrer Reise. Nun wird es bei den Ladys heiß! Erst veröffentlicht Frauke Fotos in einem schwarzen Badeanzug von Chanel, auf denen sie ihren durchtrainierten Körper zeigt. Dann tut es ihr ihre Tochter gleich. Die Nachwuchsmoderatorin postet einen Clip, auf dem sie in einem rot-weißen Bikini posiert und dabei ihre Bauchmuskeln präsentiert.

Für ihren Beitrag erhält Frauke viel Bewunderung. Die Fans finden, die 60-Jährige sieht umwerfend aus! Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Das neue Bond-Girl" oder "Du siehst wunderschön aus und deine Figur ist ein Traum." Auch ihre prominenten Kollegen schwärmen für Frauke. So schreibt unter anderem die Moderatorin Marlene Lufen (53) begeistert: Oh, toll siehst du aus!" Auch Nele erntet für ihren Clip viele Komplimente. "Wow, du wirst von Jahr zu Jahr immer schöner" oder "Wunderschön bist du", schwärmen zahlreiche Instagram-Nutzer.

Die durchtrainierten Körper der Studentin und der "Exclusiv"-Moderatorin kommen nicht von ungefähr. Im Gespräch mit T-Online verriet das Mutter-Tochter-Duo im Februar, dass regelmäßige Trainingseinheiten zu ihrem Alltag gehören. Für Frauke sei der Sport vor allem ein Mittel, um sich gesund zu halten. "Ich lebe so gerne und ich bin so dankbar, dass alles so schön ist. Deshalb möchte ich das ganz lange noch so haben. Daher tue ich da viel für", erklärt der RTL-Star.

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, TV-Moderatorin

Getty Images Frauke Ludowig und Tochter Nele im Juni 2024

