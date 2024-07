Kim und Khloé Kardashian verwöhnen ihre Kinder im Urlaub!

Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (40) tun alles, um ihren Kindern einen perfekten Sommer zu bereiten. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die berühmten Schwestern gemeinsam mit ihren Familien eine Auszeit in Idaho genießen. Erst fahren die zwei Realitystars zusammen Jetski und dann chauffieren sie ihre Sprösslinge über den See. Ein paar Freunde der Großfamilie lassen es sich derweil auf gemütlichen Liegen am Strand gut gehen. Die Ex-Frau von Kanye West (47) hat neben North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) auch ihren Hund Sushi mit dabei. Der kleine Zwergspitz scheint von dem ganzen Trubel allerdings weniger begeistert und verbringt den Tag lieber auf dem Arm seiner Besitzerin.

Khloé nutzte das schöne Wetter kürzlich auch noch für eine weitere Aktivität mit ihren Kids. Die Sportfanatikerin nahm gemeinsam mit Sohn Tatum (1) und Tochter True (6) an einem sogenannten Color Run teil. Auf Instagram teilte die Unternehmerin Fotos und Clips von der Sportveranstaltung. Die drei The Kardashians-Stars waren für den Lauf extra bunt gekleidet und mit Ketten, Schnurrbärten und bunten Brillen ausgestattet. Stolz präsentierten die 40-Jährige und ihr ältester Nachwuchs ihre Ausbeute in die Kamera. "Wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen geschafft und Medaillen bekommen!", freute sich Khloé.

Das Leben der TV-Familie scheint perfekt zu sein. Doch auch Supermama Kim hadert manchmal mit sich selbst. In einer Folge der aktuellen Staffel von "The Kardashians" hatte sie zugegeben: "Ab und an denke ich: Verdammt, ich wünschte, ich könnte alles noch einmal machen. Eine Sache, die ich anders machen würde, wäre, von Anfang an streng zu meinen Kindern zu sein." Trotzdem wäre sie sehr froh, vierfache Mutter zu sein.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum

Instagram / kimkardashian/ North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

