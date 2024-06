Kim Kardashian wäre gern strenger zu ihren Kindern gewesen

Vor wenigen Monaten ist Kourtney Kardashian (45) zum vierten Mal Mama geworden. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Schwester Kim Kardashian (43), die ebenfalls stolze Vierfachmutter ist. In der aktuellen Folge von The Kardashians tauschen sich die Geschwister über ihre Erfahrungen aus. Dabei macht Kim ein ehrliches Geständnis. Sie sei zwar überglücklich mit ihren vier Kids, doch manchmal plagen sie offenbar Gewissensbisse. "Ab und an denke ich: Verdammt, ich wünschte, ich könnte alles noch einmal machen. Eine Sache, die ich anders machen würde, wäre, von Anfang an streng zu meinen Kindern zu sein", gibt die Unternehmerin zu.

Schon in der Vergangenheit sprach die 43-Jährige offen darüber, dass es ihr manchmal schwerfalle, ihre Kinder zu disziplinieren. "Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es einfach nicht in mir, superstreng zu sein", gestand sie in der vergangenen Folge ihrer Reality-TV-Show. Die Medienpersönlichkeit vermutet, es könnte vielleicht an ihrer eigenen Kindheit liegen. Sie erinnert sich: "Keines meiner Elternteile war streng." Auch die Abwesenheit ihres Ex-Manns Kanye West (47) mache es nicht leichter. Als alleinerziehende Mutter sei die Kindererziehung manchmal "überwältigend".

Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (40) spricht in der aktuellen Folge der TV-Sendung offen über ihren Erziehungsstil. Mit ihren Kindern True (6) und Tatum (1) liebe sie es, rund um die Uhr Zeit zu verbringen. Doch dafür ernte sie häufig Kritik. Offenbar wird ihr vorgeworfen, andere Dinge für ihre Kinder zu vernachlässigen. Diese Kritik nehme sich die Unternehmerin jedoch nicht zu Herzen. "Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dafür geschaffen, Mutter zu sein, und es gibt keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre als hier bei meinen Kindern", betont sie selbstbewusst.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True Thompson

