Liebeskrise mit Mike Cees? Jetzt meldet sich Freundin Delia

Mike Cees und seine neue Freundin Delia sind erst seit wenigen Wochen ein Paar. Doch schon scheint es zwischen dem Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und seiner Flamme zu kriseln. Nun deutet auch Delia in ihrer Instagram-Story eine Beziehungskrise an: "Hätte ich gewusst, wie dieses Wochenende verläuft, wäre ich lieber nicht nach München gefahren... Sind aber im Kontakt und reden." Was genau bei dem taufrischen Liebespärchen los ist, haben sie bislang noch nicht verraten.

Vor wenigen Stunden zeigte sich auch der Ex von Michelle Monballijn ganz nachdenklich. "Von Freitag bis heute waren Höhen und Tiefen privat und das, was jetzt heute ans Tageslicht alles gekommen ist, hat mich zutiefst erschrocken und absolut sprachlos und ratlos gemacht. Der Schock sitzt noch echt tief", teilte Mike auf seinem Social-Media-Profil. Dazu ergänzte er, dass die Situation gerade sehr angespannt sei und viele Emotionen hochkochen.

Erst vergangene Woche schlugen Mike und Delia im Promiflash-Interview noch ganz andere Töne an. Auf dem Event mates dates "Summer Edition" schwärmten sie von ihrer Beziehung. "Ich finde, das ist eine ganz tolle Zeit gerade bei uns", führte Mike aus und zählte einige Dinge auf, die er an der Ex von Chris Töpperwien (50) liebt.

Instagram / mikecees_official Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

