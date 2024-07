Niederschmetternd: Clea-Lacy Juhn ist doch nicht in SSW 32

Clea-Lacy Juhn (33) befindet sich aktuell mitten im achten Monat in ihrer ersten Schwangerschaft. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin dachte, sie habe mittlerweile die 32. Schwangerschaftswoche erreicht – ein Ziel, das sie wegen einer drohenden Frühgeburt ihrer Zwillinge unbedingt erreichen wollte. Doch dann die Hiobsbotschaft: Ihrem Arzt sei heute Morgen aufgefallen, dass bei der Errechnung ihres Geburtstermins "etwas nicht korrekt" ist. "Ich bin in einer ganz anderen Woche", erklärt sie auf Instagram. Tatsächlich befinde sich Clea aktuell nicht wie erhofft in der 32., sondern noch in SSW 31+1.

Diese Erkenntnis setzt ihr ziemlich zu, gibt die Social-Media-Bekanntheit zu. "Es hat mich tatsächlich etwas zurückgeworfen. [...] Also ich kann mittlerweile nur noch mit dem Kopf schütteln, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Es ist einfach nur noch crazy. Das war dann einfach nur niederschmetternd heute, weil ich echt gedacht habe: 'Juhu, 32. vollendet', aber nein...", erzählt Clea. Die richtige Berechnung sei für die Ärzte nach der Geburt besonders wichtig, um festzustellen, ob Gewicht, Größe etc. für die Woche angemessen sind und um herauszufinden, welche Maßnahmen getroffen und Behandlungen vorgenommen werden müssen.

Noch vor wenigen Wochen war Clea einfach nur "happy". Obwohl bei den Zwillingen das fetofetale Transfusionssyndrom, eine unregelmäßige Blutversorgung, diagnostiziert wurde und ihr zudem mehrere Liter Fruchtwasser entnommen wurden, verlief die Entwicklung der Babys "sehr gut". "Die beiden entwickeln sich sehr gut. [...] Der Kleinere hat so aufgeholt, dass da gerade nur noch 50 Gramm Unterschied zu sehen waren", erklärte sie ihren Instagram-Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Schwangere Clea-Lacy Juhn, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Clea-Lacy solche intimen Details im Netz teilt? Ich finde das gut. Na ja. Ich finde, das gehört nicht unbedingt ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de