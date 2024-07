Oh, là là! Billie Eilish feiert 4. Juli in einem sexy Bikini

Billie Eilish (22) hatte offenbar mächtig Spaß am amerikanischen Nationalfeiertag! An dem Spektakel des 4. Juli lässt die Sängerin ihre Fans auf Instagram teilhaben – und sorgt mit einem heißen Schnappschuss ganz schön für Aufsehen! Auf dem Onlineportal zeigt sich die "What Was I Made For"-Interpretin in einem pinken Bikini und mit Handtuch um die Hüfte. Währenddessen streckt sie frech die Zunge heraus und hält eine Feuerwerksfontäne in der Hand. Die Aufnahme lässt die Beauty für sich sprechen – sie kommentiert ihren Post lediglich mit Dynamit-Emojis. Auf weiteren Fotos kuschelt die Musikerin mit einer Freundin, macht ein Spiegelselfie mit einer weiteren oder strahlt über beide Ohren in die Kamera.

Vor allem ihren Followern heizt Billie mit einer der Aufnahmen gewaltig ein: Ihnen bleibt besonders das Bikini-Foto im Gedächtnis. In der Kommentarspalte des Beitrags schreibt ein User beispielsweise: "Bei dem Bild habe ich Schnappatmung bekommen!" Ein weiterer Bewunderer meldet sich mit den Worten: "So hübsch, dass mir buchstäblich der Atem stockt!" Außerdem schwärmt ein Dritter: "Okay, ich habe mich in dieses Mädchen verliebt!"

Dass Billie ausgelassen mit ihren Liebsten feiern kann, ist für die 22-Jährige keine Selbstverständlichkeit. Vor wenigen Tagen verriet die Grammy-Preisträgerin während des "Miss Me?"-Podcasts, dass sie wegen ihrer Karriere einige Freundschaften verloren hatte. "Buchstäblich alle, bis auf eine", erinnerte sich die Schwester von Finneas O'Connell und erklärte: "Plötzlich war ich berühmt und ich konnte zu niemandem eine Beziehung aufbauen. Das war hart." Mittlerweile baute sich Billie jedoch einen neuen Freundeskreis auf.

Instagram / billieeilish Sängerin Billie Eilish mit einer Freundin, im Juli 2024

Instagram / billieeilish Billie Eilish mit einer Freundin, im Juli 2024

