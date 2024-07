Selten: Angelina Jolie bei Ausflug mit Sohn Knox gesichtet!

Angelina Jolie (49) zählt zu den größten Stars Hollywoods. Doch obwohl die Schauspielerin einen Großteil ihres Lebens vor der Kamera oder auf den roten Teppichen der Welt verbringt, hält sie ihre Familie meist aus dem Medientrubel heraus. Aus diesem Grund werden aktuelle Bilder von ihr und ihrer unerwarteten Begleitung auch einige Fans überraschen. Auf den Aufnahmen, die Page Six vorliegen, werden die Beauty und ihr Sohn Knox Jolie-Pitt (15) beim gemeinsamen Verlassen einer Tierhandlung in Los Angeles gesichtet. Ausgestattet mit mehreren Einkaufstaschen, scheint sich das Mutter-Sohn-Duo nur wenig an den Paparazzi zu stören.

Dass sich die 49-Jährige und ihr Spross zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, passiert nicht häufig. Bei ihrem seltenen Auftritt unter der kalifornischen Sonne ließen sie sich von dem ganzen Trubel um ihre Person jedoch trotzdem nicht aus der Ruhe bringen. Seelenruhig verstauten sie ihre Shopping-Tüten in ihrem Auto. Während Angelina sich für einen eleganten Look, bestehend aus einer schwarzen Anzughose und einem dazu passenden Blazer, entschied, war der 15-jährige Knox deutlich sportlicher unterwegs. Der Teenager kombinierte ein lässiges T-Shirt mit schwarzen Sportshorts, weißen Socken und Nike-Turnschuhen.

Zuletzt legte Angelina einen ähnlich überraschenden Auftritt mit einem ihrer anderen Kids hin. Bei den diesjährigen Tony Awards erschien sie gemeinsam mit Vivienne Jolie-Pitt (15) auf dem roten Teppich – und zog damit alle Blicke auf sich. In farblich aufeinander abgestimmten Outfits begeisterten sie nicht nur die wartenden Fotografen, sondern unterstützten zudem auch das Broadway-Musical "The Outsiders". Angelina selbst agierte als Produzentin des Projekts, das für ganze zwölf Awards nominiert war, während ihre Tochter als Assistentin der Produzentin aktiv werden durfte.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie, 2024

