Wird Prinz Harry alleine nach Großbritannien zurückkehren?

Wird Prinz Harry (39) in der Zukunft zurück in seine Heimat Großbritannien ziehen? Der Adelsexperte und Biograf Hugo Vickers ist sich sicher, dass es so kommen wird. "Letztes Jahr wurde uns gesagt, dass er ein wenig Heimweh hat. Ich kenne Harry nicht, aber ich glaube nicht, dass dies das Leben ist, das er wollte", behauptet der Autor laut The Sun. Was ihn derzeit von diesem Schritt abhalte, sei seine Gattin Herzogin Meghan (42) und ihre gemeinsame Familie. Dass die Schauspielerin freiwillig nach London in den Schoß der Königsfamilie zurückkehrt, gilt nämlich als eher unwahrscheinlich. "Ich persönlich glaube, dass Harry panische Angst davor hat, Meghan zu verlieren, und er sieht ehrlich gesagt aus, als hätte er auch etwas Angst vor ihr", berichtet Hugo. Er glaubt, Harry werde in zehn Jahren alleine zurückkehren.

Der Adelsexperte meint, Harry sei in seinen Tätigkeiten aufgegangen, bis er Meghan kennenlernte und schließlich das Land verlassen musste. "Und er hat das vorher so gut gemacht... er sah so glücklich aus", klagt Hugo. Er ist sich sicher: "Normalerweise ist man glücklich, wenn man seine Pflicht tut, wenn man etwas für andere Menschen tut, wenn man etwas ins Leben bringt." Auch König Charles (75) soll für seinen Sohn alle Optionen in puncto Rückkehr offenhalten.

Was Harry derzeit ebenfalls von einer Rückkehr abhält, ist die Tatsache, dass ihm im Vereinigten Königreich kein Sicherheitspersonal zusteht. Daher sei es zu gefährlich für seine Frau und Kinder, ihn auf Reisen zu begleiten – Harry hingegen reiste schon mehrfach im Alleingang zurück in die Heimat. Zudem tauchte vor wenigen Tagen ein Brief auf, der laut OK! Magazine verrät, dass Queen Elizabeth (✝96) den Personenschutz für ihren Enkel als "unerlässlich" ansah.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Hugo könnte mit seiner Theorie Recht behalten? Ja, vorstellen kann ich mir das schon! Nein, das wird nicht passieren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de