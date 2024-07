Elizabeth wollte Personenschutz für Prinz Harry garantieren

Queen Elizabeth II. (✝96) wollte für Prinz Harrys (39) Sicherheit sorgen! Seit seinem Ausstieg aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 steht dem Enkel der verstorbenen Monarchin und seiner Gattin Herzogin Meghan (42) offiziell kein Personenschutz mehr zu. Dagegen versuchte Harry bereits gerichtlich vorzugehen – ohne Erfolg. Nun gibt ein Brief einer ehemaligen Mitarbeiterin von Elizabeth einen Einblick, wie die Mutter von König Charles (75) über die Personalfrage dachte. "In Anbetracht des öffentlichen Profils des Herzogs, der in die königliche Familie hineingeboren wurde, seines Militärdienstes [...] und der gut dokumentierten Geschichte, in der die Familie Sussex ins Visier von Extremisten geraten ist, ist es unerlässlich, dass die Familie weiterhin wirksam geschützt wird", heißt es laut OK! Magazine in dem Statement.

In seiner Zeugenaussage aus dem verlorenen Rechtsstreit erklärte Harry bereits 2023 seine missliche Lage. "Es war für uns beide sehr traurig, dass meine Frau und ich uns gezwungen sahen, von dieser Rolle zurückzutreten und das Land im Jahr 2020 zu verlassen. Das Vereinigte Königreich ist meine Heimat", erklärte der kleine Bruder von Prinz William (42) damals. Eine Rückkehr sei ihm ohne entsprechendes Sicherheitspersonal nicht möglich – zumindest nicht in Begleitung von Meghan und seinen Sprösslingen Archie (5) und Lilibet (3). "Ich kann meine Frau nicht auf diese Weise in Gefahr bringen, und angesichts meiner Lebenserfahrungen bin ich zögerlich, mich selbst unnötig in Gefahr zu bringen", klagte Harry.

Doch das fehlende Sicherheitspersonal ist nicht der einzige Faktor, der Harry von einer Rückkehr ins Königreich abhält – angeblich soll William ein absolutes Verbot ausgesprochen haben! "Prinz Philip (✝99) hat die Familie mit einer Eisenstange regiert, und als er starb, hat man gesehen, dass die Disziplin zusammenbrach. Jetzt hat William das Sagen, wenn es um die Disziplin in der Familie geht", erklärte jüngst ein Insider laut OK! Magazine. Um seine Dominanz zu beweisen, soll der Thronfolger nun eine klare Kante gegen Harry zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II., 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Harry irgendwann doch noch Personenschutz bekommen wird? Ich denke nicht, dass das noch klappt... Ich hoffe es! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de