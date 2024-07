Blake Lively macht sich im Netz über Ryan Reynolds lustig!

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Dabei scheint ihre anhaltende Liebe vor allem auch eines zu beinhalten – jede Menge Humor. Das beweisen die beiden immer wieder im Netz. Während der Deadpool-Star sich aktuell auf großer Welt-Promo-Tournee für den neuesten Teil des Marvel-Streifens mit Hugh Jackman (55) befindet, zeigt sich seine Liebste sichtlich amüsiert über eine ganz bestimmte Aufnahme. "Wenn er dir sagt, dass er arbeiten geht und du ihn dann bei MTV Spring Break siehst", kommentiert Blake einen Clip in ihrer Instagram-Story, in dem Ryan während eines Presseauftritts mit einer Wasserpistole spielt.

Jedoch bleiben das noch lange nicht die einzigen Worte, die der Gossip Girl-Star in aller Öffentlichkeit im Netz an seinen Ehemann richtet. Demnach hängt sie dem kurzen Video zusätzlich noch ein lustiges GIF an, in dem es nur neckend "Du steckst in ernsthaften Schwierigkeiten" heißt. Der Clip, der auf der Bühne des "2024 Waterbomb Festivals" in Seoul im Rahmen der "Deadpool & Wolverine"-Tour entstand, zeigt nur einen von mehreren Stopps, die die beiden Superstars des Films quer über den Globus machen. Gerade erst am vergangenen Sonntag begeisterten sie die Marvel-Community auf einem exklusiven Fan-Event in Berlin.

Um ihre Charaktere Deadpool und Wolverine wieder einmal auf der Kinoleinwand zu verkörpern, mussten sich die beiden Hollywoodstars einem strammen Fitnessprogramm unterziehen. Im Gespräch mit Daily Mail sprach Ryans Coach Don Saladino vor wenigen Wochen über das Training mit dem Schauspieler und hob dabei vor allem dessen besondere Disziplin hervor: "Das ist ein Typ, für den 'locker lassen' nicht zum Vokabular gehört... Wenn er darüber nachdenkt, einen Tag freizunehmen und sich zu erholen, dann klopfe ich mir selbst auf die Schulter, weil wir ihm beigebracht haben, dass Erholung wirklich wichtig ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in Seoul

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Blake und Ryan im Netz immer wieder necken? Ich finde es superlustig und freue mich immer über solche Posts! Na ja, ich finde es nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de