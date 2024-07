So hart trainierte Ryan Reynolds für "Deadpool & Wolverine"

Um in "Deadpool & Wolverine" glaubwürdig einen Superhelden zu spielen, musste Ryan Reynolds (47) jede Menge trainieren. Für den Hollywoodstar entwickelte der Personaltrainer Don Saladino extra ein besonderes Programm, um ihn optimal auf seine Rolle vorzubereiten. Im Gespräch mit Daily Mail erklärt er, der Schwerpunkt von Ryans Training sei "Belastbarkeit" gewesen und keine "sinnlose Anstrengung". Besonders aufgefallen sei ihm jedoch die Disziplin des Schauspielers. "Das ist ein Typ, für den 'locker lassen' nicht zum Vokabular gehört... Wenn er darüber nachdenkt, einen Tag freizunehmen und sich zu erholen, dann klopfe ich mir selbst auf die Schulter, weil wir ihm beigebracht haben, dass Erholung wirklich wichtig ist", schwärmt der Fitness-Guru.

Auch Ryans Co-Star Hugh Jackman (55) brachte sich körperlich wieder in Topform für den neuen Streifen. Kürzlich gestand er gegenüber People, dass ihn besonders in seiner Rolle des Wolverine so langsam "sein Alter einholt". Er erklärt: "Das Schwierigste... [war] das Essen. Ich musste eine Menge essen. Ich bin von Natur aus dünn, Masse draufzupacken ist für meinen Körpertyp das Schwierigste." Vor knapp 25 Jahren war der Australier zum allerersten Mal in die berühmte Rolle geschlüpft und war seither in zehn verschiedenen Filmen zu sehen.

Nicht nur die Fans von Ryan und Hugh sind in freudiger Erwartung des neuen Superhelden-Streifens – auch die Fans von Taylor Swift (34) können es kaum erwarten. Denn: Derzeit kursiert ein Foto, welches Ryans Charakter Deadpool ganz im Stil von Taylors Album "Evermore" zeigt. Die Swifties auf X sind sich einig: "Entweder ist sie in 'Deadpool & Wolverine' zu sehen oder sie macht den Soundtrack. Es muss etwas zu bedeuten haben!"

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

Getty Images Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in Seoul

