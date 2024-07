Elton John pinkelte beim Shoppen angeblich in eine Flasche!

Derzeit urlaubt Elton John (77) mit seiner Familie in Südfrankreich. Während eines Shoppingtrips mit seinen Söhnen Zachary und Elijah soll es gewaltig in seiner Blase gedrückt haben. In einem Schuhgeschäft habe er dann nach einer öffentlichen Toilette gefragt – vergeblich! Wie der Besitzer des Ladens gegenüber TMZ berichtete, habe Elton dann eine ziemlich skurrile Art und Weise gewählt, um sich zu erleichtern. Angeblich hat der Musiker nach einer Plastikflasche verlangt, sich von den anderen Kunden abgewandt und einfach mitten im Geschäft in das Behältnis uriniert!

Und nicht nur das: laut Aussage des Ladenbesitzers sei der Popstar dabei nicht wirklich treffsicher gewesen. Während seiner Pinkel-Aktion gingen wohl einige Tropfen daneben. Um sein kleines Missgeschick zu beseitigen, ließ sich Elton dann angeblich noch ein Handtuch reichen. Dieser Vorfall habe den Besitzer des Schuhgeschäfts "schockiert und frustriert", wie er dem Newsportal berichtete. So etwas sei ihm in den drei Jahren, die er das Geschäft bereits leitet, noch nicht untergekommen. Nachdem der Musiker für seine Söhne dann aber zwei Paar Schuhe im Wert von 850 Euro gekauft hatte, sei die Aktion wahrscheinlich schon fast wieder vergessen gewesen.

Zuletzt machte der Künstler aufgrund seines Bühnen-Aus' Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr feierte Elton seine Abschiedstournee – und laut ihm die wirklich letzten Shows seiner Karriere. Im Interview mit Entertainment Tonight erklärte er: "Wir befanden uns auf dem Höhepunkt, genau wie ich es wollte, und danach gab es kein Zurück mehr." Statt Shows auf den Bühnen dieser Welt zu spielen, wolle er seine Zeit lieber mit der Familie verbringen.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images Sir Elton John, 2023

