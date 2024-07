Gerücht: Tritt Miley Cyrus bei Super-Bowl-Halbzeitshow auf?

Noch ist es ein Weilchen, bis der nächste Super Bowl vor der Tür steht, doch bereits jetzt wird schon wieder heftig darüber spekuliert, welcher Star beim nächsten Mal die Bühne der atemberaubenden Halbzeitshow rocken wird! Einem X-User zufolge habe Miley Cyrus (31) im Februar 2025 die große Ehre! Der Social-Media-Nutzer will wissen, dass die "We Can't Stop"-Interpretin bei der diesjährigen Auswahl der Acts unter den Favoriten gelandet ist.

Bestätigt ist das Gerücht, dass Miley beim nächsten Super Bowl auftreten wird, bisher noch nicht – für den Großteil der Fans ist das jedoch kein Grund, die Sängerin nicht jetzt schon abzulehnen. "Bitte nicht", "Wir wollen das nicht" und "Bei allem Respekt, ich lehne ab", lauten etwa drei User-Kommentare unter dem X-Beitrag. Ein weiterer meint sogar: "Die NFL nimmt immer wieder Loser in der Halbzeitshow..." Stattdessen wollen die Football-Fans einen anderen Star auf der Bühne performen sehen: "Wir wollen Lil Wayne (41)!"

In diesem Jahr rockte Weltstar Usher (45) die Bühne während der Halbzeitpause des NFL-Matches der San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Doch auch der "Yeah!"-Künstler scheint die Sportbegeisterten nicht wirklich überzeugt zu haben. Nach seinem Auftritt hagelte es auf X viel Kritik. "Die bisher schlechteste Halbzeit, die ich je gesehen habe" und "Das war extrem langweilig", lauteten nur zwei von etlichen Kommentaren.

