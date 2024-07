Lenny Kravitz ist mit mysteriöser Frau in Paris unterwegs

Wer ist die unbekannte Dame an seiner Seite? Lenny Kravitz (60) fährt mit seinem goldenen Auto durch Paris – auf seinem Beifahrersitz sitzt eine unbekannte Frau. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die Brünette ihr Gesicht mit einer Sonnenbrille bedeckt. Doch sie sind nicht allein unterwegs: Auf der Rücksitzbank des Rockers sitzt eine weitere Frau. Für ein Foto steigt Lenny aus und präsentiert seinen Look aus Schlaghose und Jeansjacke. Er kombiniert schwarze Flip-Flops und eine dunkle Sonnenbrille zu seinem Outfit. Lässig zeigt der Musiker dem Fotografen ein Peace-Zeichen, während er posiert.

Erst kürzlich hatte Lenny im Interview mit The Guardian verraten, dass er seit mittlerweile neun Jahren enthaltsam lebt. Grund dafür war sein Lebensstil, der ihn zu sehr an den von seinem Vater erinnerte. Dieser habe seine Mutter in jungen Jahren oft betrogen. "Ich mochte es nicht. Ich wollte nicht dieser Typ sein. Also musste ich das in Angriff nehmen, und das hat Jahre gedauert... indem ich Verantwortung übernommen habe. Disziplin. Nicht zulassen, dass meine eigenen Wünsche die Oberhand gewinnen", offenbarte er. Seitdem will er verhindern, in die gleichen Fußstapfen zu treten, und hatte deshalb seit neun Jahren keine ernste Beziehung mehr.

Der 60-Jährige hat gemeinsam mit Lisa Bonet (56) die Tochter Zoe Kravitz (35). Erst vor wenigen Wochen bestätigte Lenny die Verlobung der 35-Jährigen mit ihrem Freund Channing Tatum (44). Gegenüber InStyle schwärmte er: "Ich bin so froh, zu wissen, dass Zoe sich ihrer Wahl sicher ist und sich darauf freut, ein Leben mit jemandem aufzubauen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Lenny Kravitz bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz mit Papa Lenny

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Lenny ist mit seiner neuen Freundin unterwegs? Ja, das könnte doch gut sein! Nee, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de