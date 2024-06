Zoes Verlobung bedeutet für Papa Lenny Kravitz "pures Glück"

Vor wenigen Tagen bestätigte Lenny Kravitz (60) die Gerüchte: Seine Tochter Zoe Kravitz (35) und der Schauspielstar Channing Tatum (44) sind verlobt! Schon seit September 2021 sollen das Model und der Magic Mike-Darsteller gemeinsam durchs Leben gehen. Nun will das verliebte Paar den nächsten Schritt wagen und vor den Traualtar treten. Doch was sagt Papa Lenny dazu? Im Interview mit InStyle zeigt sich der Rocksänger überglücklich. "Ich bin so froh, zu wissen, dass Zoe sich ihrer Wahl sicher ist und sich darauf freut, ein Leben mit jemandem aufzubauen", kommt der stolze Vater ins Schwärmen. Auch über die Beziehung der frisch Verlobten verliert der berühmte Musiker nur gute Worte: "Sie sind gleichwertig und gleichberechtigt. Es ist pures Glück!"

In dem Gespräch mit dem Magazin zeigt sich der "Fly Away"-Interpret von seiner emotionalen Seite. Seit der Geburt von Zoe vor 35 Jahren, habe sich für ihn alles verändert – zum Positiven! "Sie hat mein Leben bereichert und geöffnet und mich an Orte gebracht, von denen ich nie dachte, dass ich sie erreichen würde", erklärte er gerührt. Er sei unglaublich stolz auf seine Tochter: "Das, worauf ich bei Zoe am meisten stolz bin, ist, was für ein außergewöhnlicher und schöner Mensch sie ist!"

Lenny freut sich über das Liebesglück seiner Tochter und seines baldigen Schwiegersohns. Doch er selbst bestreitet sein Leben ganz allein. Schon seit über neun Jahren geht der Musiker nun schon keine ernste Beziehung mehr ein. Im Interview mit The Guardian sprach der 60-Jährige vor wenigen Tagen auch über den Grund dafür: Sein Vater habe seine Mutter in jungen Jahren oft betrogen. Er wolle unter keinen Umständen in diese Fußstapfen treten. Außerdem sei es für ihn "eine Frage der Spiritualität", gibt der Musikproduzent an. Bis er die Richtige für sich gefunden hat, will der Rockstar enthaltsam leben.

Getty Images Zoe und Lenny Kravitz im September 2018

Getty Images Lenny Kravitz im März 2024

