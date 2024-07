Nach Krise: Mike Cees und Delia wollen um Beziehung kämpfen

Mike Cees und seine neue Freundin Delia Grösch sind erst seit wenigen Wochen ein Paar. Doch vor wenigen Tagen kam es bereits zu einer echten Liebeskrise zwischen den Frischverliebten. In seinem neuen YouTube-Video sorgt Mike jetzt für Aufklärung. Seine neue Freundin habe bei einem Trip nach München sein Vertrauen missbraucht. "Es geht nicht um Fremdgehen", stellt der Reality-TV-Darsteller jedoch klar. Wie geht es nun zwischen dem On-off-Paar weiter? "Delia kommt heute nach Berlin und wir werden uns aussprechen und werden alles intern aus der Welt schaffen", klärt der einstige Temptation Island-Verführer seine Community auf. Ob die beiden noch ein Paar sind, verrät er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das wolle er seinen Fans erst im Laufe des heutigen Tages berichten.

Mike will um seine neue Beziehung kämpfen, da er offenbar viel Potenzial zwischen ihnen sieht. "Wir sind ein tolles Pärchen und können uns einiges aufbauen", zeigt sich der Ex-Freund von Michelle Monballijn optimistisch. Viele Medien vermuteten, dass Mikes Verflossene ein Grund für die Liebeskrise hätte sein können. Doch das dementiert Mike vehement. "Das ist absoluter Humbug. Michelle und ich haben uns einmal gesehen und miteinander gesprochen auf einem Boxevent." Seitdem hätten nur noch ihre Anwälte Kontakt.

Vor wenigen Tagen schwebte das Paar noch auf Wolke sieben. Gegenüber Promiflash schwärmte Mike beim mates dates "Summer Edition" von seiner neuen Beziehung. "Ich finde, das ist eine ganz tolle Zeit gerade bei uns", erklärte der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer begeistert. In den vergangenen Wochen hat er seine Liebste so richtig zu schätzen gelernt. Besonders toll finde er es, dass Delia "so eine Frohnatur" ist. Sie habe nie schlechte Laune und sei für ihn eine Art Fels in der Brandung: "Sie beruhigt mich sehr [...], sie ist sehr achtsam, sehr respektvoll."

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

Instagram / mikecees_official Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

