Nach Trennung von Brad: Darum ist Angelina Jolie noch Single

Seit nunmehr acht Jahren ist Angelina Jolie (49) schon von ihrem Ex Brad Pitt (60) getrennt. Doch während der Hollywoodstar seine Zeit mit seiner neuen Freundin Ines De Ramon genießt, ist die "Maleficent"-Darstellerin nach wie vor Single. Woran liegt das? "Angie scheint sehr glücklich und zufrieden mit ihrem Leben zu sein", will ein Insider laut People wissen. Für ihr privates Glück scheint ein Mann ganz und gar nicht vonnöten zu sein. "Sie fokussiert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit. Sie ist an Projekten beteiligt, die ihr wirklich wichtig sind und für die sie sich leidenschaftlich einsetzt", berichtet die Quelle.

Doch ihr Singledasein könnte tatsächlich noch einen weiteren Grund haben – angeblich eilt Angelina ihr Ruf in Hollywood voraus! "Sie wird in eine Schublade gesteckt, weil sie launisch und schwierig ist, aber das liegt daran, dass sie eine Menge Herzschmerz durchgemacht hat", meint ein Insider laut OK! Magazine. Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 stehen Brad und Angelina in regelmäßigen Abständen vor Gericht und liefern sich einen unschönen Rechtsstreit. "Jahrelang hat Angelina nicht einmal daran gedacht, sich zu verabreden. Sie war aufgrund der Scheidung nicht nur untröstlich und traumatisiert, sondern auch entschlossen, sich auf sich selbst, ihre Gesundheit und ihre Kinder zu konzentrieren", schildert die Quelle.

Bei Brad hingegen läuft es in Sachen Liebe rund. Der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darsteller und seine Ines sollen sich bereits seit 2022 daten und mittlerweile eine ernsthafte Beziehung führen. "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren", behauptete kürzlich ein Insider laut OK! Magazine und betonte: "Er ist so glücklich mit Ines."

Getty Images Angelina Jolie bei der Premiere von "Eternals"

Getty Images Brad Pitt beim Großen Preis von Großbritannien auf der Silverstone-Rennstrecke im Juli 2024

