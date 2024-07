Suki Waterhouse präsentiert stolz ihren After-Baby-Body!

Erst vor wenigen Monaten wurde Suki Waterhouse (32) zum ersten Mal Mutter. Auf diesem aktuellen Urlaubsfoto, das Suki auf Instagram teilt, ist davon jedoch nichts mehr zu sehen. Die Sängerin posiert in einem roten Bikini am Rande eines Swimmingpools. Dabei stellt sie ihre Bauchmuskeln und ihren schlanken Körper gekonnt zur Schau. "Es gibt nicht genug Zeit auf der Welt für die Menge an Beeren und Büchern, die ich konsumieren möchte", betitelt sie die Aufnahme.

Die Fans zeigen sich von Sukis After-Baby-Body begeistert. "Wehe, ich sehe nach der Geburt eines Babys nicht so gut aus wie du", schreibt beispielsweise ein User. "Suki, wie kannst du nur so gut aussehen, nachdem du doch gerade erst ein Kind geboren hast?", fragt ein anderer Follower ungläubig. Bereits im April hatte Suki betont, wie stolz sie auf ihren Körper nach der Geburt ist. "Ich bin stolz auf alles, was mein Körper geleistet hat, und ich bin stolz auf die Freundlichkeit und Gnade, die ich mir während dieser Erholungsphase geschenkt habe" , erklärte sie ihren Followern im Netz.

In ihrer Rolle als Eltern scheinen Suki und ihr Partner Robert Pattinson (38) total aufzugehen. Erst vor wenigen Tagen hatte Robert in einem Interview mit US Weekly von seiner Tochter geschwärmt. "Sie ist so süß! [...] Ich bin erstaunt, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Sogar mit drei Monaten denke ich schon: 'Oh... ich kann irgendwie schon sehen, wer sie ist'" , erklärte der Twilight-Star stolz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Foto von Suki? Ich finde das Bild mega! Sie sieht toll aus. Na ja, mich haut das Bild jetzt nicht so um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de