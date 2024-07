Großes Event: Iris Kleins neuer Schatz Stefan war nervös!

Iris Klein (57) zeigt ihrem Schatz Stefan die Welt der Promis! Das frischverliebte Paar besucht die Red Night in Frankfurt – vor dem gemeinsamen Auftritt war der Vertriebler jedoch mächtig aufgeregt. "Stefan war sehr nervös. So hat er zweimal beim Anziehen die Schuhe gewechselt", verrät die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Bild. Zudem sei ihr Schatz bei der Kleiderauswahl unsicher gewesen. Doch die Influencerin steht dem 47-Jährigen mit Rat und Tat zur Seite: "Ich habe ihm dann gesagt, dass das hellblaue Hemd super zur grauen Hose passt."

Mit dem Auftritt ihres Liebsten zeigt sich die Mama von Daniela Katzenberger (37) aber überaus zufrieden. "Jeder mag ihn", schwärmt die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin. Für Stefan ist auf jeden Fall klar: "Iris steht in der Öffentlichkeit. Wenn sie zu solchen Events geht und möchte, dass ich mitkomme, mache ich das natürlich sehr gerne."

Bereits vor wenigen Wochen begleitete Stefan seine Iris zu einer Veranstaltung nach Stuttgart. Auch dort sprachen beide nur in den höchsten Tönen voneinander. "Die Herzlichkeit, das Offene, was die ganze Familie darstellt. Ich fühle mich sehr vertrauensvoll aufgenommen und erlebe eine Herzlichkeit, die ich als außergewöhnlich empfinde", äußerte Stefan sich begeistert im RTL-Interview. "Und wir haben den gleichen Humor!", ergänzte die Ex von Peter Klein (57) vergnügt.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Stefan vor solchen Veranstaltungen aufgeregt ist? Ja, natürlich. Das ist ja alles völlig neu für ihn. Ich wäre nicht nervös… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de