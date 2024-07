Hochkarätig: Zwei Promipaare treten bei "Schlag den Star" an

Schlag den Star wird zum Pärchenduell. Während sich sonst meist zwei Promis in den Wettkampf stürzen, sind es diesmal direkt vier. Es treten Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47) gegen Anna-Maria Ferchichi (42) und Gatte Bushido (45) an. Eine echte Premiere für das Format, denn ein Duell aus Promipaaren gab es bisher noch nicht. Zumindest Annemarie hat vor ihrer Gegnerin schon mal Respekt. "Er ist ja ganz niedlich – aber vor ihr habe ich Angst", gibt die Moderatorin gegenüber dem Presseportal zu. Ganz unbegründet ist das offenbar nicht, denn von dem Rapper gibt es direkt eine Kampfansage: "Sie fährt die Krallen aus, wenn sie will. Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt einpacken, ihr Lappen!" In den Ring geht es dann am kommenden Samstag wie gewohnt zur Primetime um 20:15 Uhr.

Immerhin tun die beiden Paare sich in Sachen Ehejahren nicht besonders viel. Die Ferchichis sind rund 13 Jahre zusammen, zwölf davon verheiratet. Die Carpendales sind hingegen schon 17 Jahre zusammen, kommen aber nur auf elf Ehejahre. Das Zusammenspiel sollte also funktionieren. Auch Stresssituationen dürften beiden Paaren vertraut sein. Anna-Maria und Bushido führen immerhin eine ganz Großfamilie an – gemeinsam haben sie acht Kinder. Wayne und Annemarie durften ihren ersten Nachwuchs 2018 auf der Welt begrüßen. Das klingt nach einem ausgeglichenen Duell.

Anstatt Kultmoderator Elton (53) wird Matthias Opdenhövel (53) ein weiteres Mal durch die Show führen. Der TV-Star übernahm Anfang Juni die Rolle des Showmasters – das allerdings sehr zum Unmut der Fans. Die konnten sich bei Matthias' Premiere noch nicht so recht mit dem The Masked Singer-Moderator anfreunden. "Nach 30 Minuten ausgemacht, schrecklich. Elton fehlt...", lautete ein harsches Fazit eines Instagram-Users. Ein weiterer ging sogar noch härter mit Matthias ins Gericht: "Bitte nehmt den Elton wieder rein, der Matthias kann das nicht!"

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

