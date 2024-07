Nach "7 vs. Wild": Knossi plant "lebensgefährliches Format"

Jens Knossalla (38) alias Knossi nahm bereits zweimal erfolgreich an 7 vs. Wild teil. Es scheint ganz so, als habe der Streamer nun Blut geleckt. In einem Twitch-Stream verrät er seinen Zuschauern jetzt nämlich, dass er selbst ein Format der Superlative plane. "Es ist wirklich etwas, bei dem jedes Jahr Menschen ums Leben kommen", teasert er verheißungsvoll an. Es sei somit ein "lebensgefährliches Format". Worum es sich handelt, will er nicht verraten. Auch potenzielle Kandidaten habe er schon eingeladen. Unter anderem sei "7 vs. Wild"-Erfinder Fritz Meinecke (35) dabei gewesen. Dem Survival-Experten sei Knossis Format aber "zu viel gewesen" – er sagte ab. Für die Ausstrahlung hat sich der Influencer den Winter 2024 ausgesucht, allerdings stehe die Umsetzung noch nicht zu 100 Prozent fest.

Dass Knossi in der neuen "7 vs. Wild"-Staffel mit dabei ist, ist derweil eher unwahrscheinlich. Mit der Survivalshow scheint der Influencer abgeschlossen zu haben. Dennoch meint er bei TikTok: "Ich hatte letztes Jahr gar kein Bock mehr [...] und jetzt denke ich, ich muss wieder irgendetwas Wildes erleben." Dafür ist er aber derjenige, der die ersten Details ausplaudert. Einige Kandidaten seien nämlich auf ihn zugekommen und baten ihn um Tipps, verriet der 38-Jährige. Namen nannte er nicht, aber er betonte: "Das Konzept dieses Mal ist ganz anders als alles, was ihr euch vorstellen könnt." Und tatsächlich: Nur kurz danach bestätigt Fritz die neue Staffel und erklärt sie zur härtesten überhaupt.

Eine, die mit Knossis Vorhaben wohl gar nicht so einverstanden sein soll, ist seine Verlobte Lia. Sie stehe der Idee noch kritisch gegenüber und macht sich offenbar Sorgen. Denn das ist nicht die einzige waghalsige Aktion, die der Papa eines Sohnes vorhat. Der Influencer plant derzeit auch die Überquerung eines der höchsten Gebirge Europas – den Alpen. Der Herausforderung wird er sich aber nicht allein stellen: An seiner Seite soll Extremsportler Joey Kelly (51) stehen. Auch dieser nahm bereits an "7 vs. Wild" teil.

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke im April 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Knossis Plänen? Ich finde, das wird langsam zu viel – alles muss immer krasser werden. Toll, das wird sicher eine wahnsinnige Show. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de