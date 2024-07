Rita Ora enthüllt neue Details über ihre Hochzeit mit Taika

Im Sommer 2022 haben Rita Ora (33) und Taika Waititi (48) geheiratet. Richtig bestätigt hat das Pärchen es allerdings erst ein Jahr später. Auch sonst hält Rita Details zu ihrer Hochzeit aus dem Rampenlicht fern – bis jetzt. Im Gespräch mit Jimmy Fallon (49) für die "The Tonight Show" plaudert die Sängerin nun aus dem Nähkästchen. Wie sie erklärt: "Es gab keinen richtigen Ablauf, ich habe aus dem Stegreif geheiratet und es hat so viel Spaß gemacht. Dann dachten wir: 'Was jetzt?' Also haben wir einfach ein Hotel gebucht und eine kleine Party veranstaltet." Dort tauchte dann plötzlich ein Elvis-Presley (✝42)-Imitator auf. "Aber weißt du, was das Verrückte ist? Ich hab nicht mal darum gebeten, es war eine komplette Überraschung", erzählt sie weiter.

Dass sie so ein großes Geheimnis um ihre Hochzeit macht, hat auch einen guten Grund. Im Gespräch mit ES Magazine verriet sie: "Ich stehe jetzt schon eine Weile im Rampenlicht und habe immer alles, woran ich beteiligt war, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es fühlte sich gut an, etwas zu haben, das eine Zeit lang ein Geheimnis war." Deswegen waren bei der Trauung auch nur acht Leute anwesend gewesen – wie zum Beispiel Komikerin Tiffany Haddish (44). "Tiffany ist eine sehr gute Freundin von mir und sie meinte nur: 'Oh, okay. Also das machen wir jetzt.'", erinnert sich die "Only Want You"-Interpretin im aktuellen Interview.

Rita und Taika waren bereits vier Jahre ein Paar gewesen, bevor sie sich das Jawort gaben. Die Liebe der beiden scheint allerdings noch frisch zu sein, was auch nicht von ungefähr kommt. "Kommunikation ist der Schlüssel. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden, und das ist es, was bei uns funktioniert", erklärte sie gegenüber The Sun. Außerdem ist die Grundlage ihrer Beziehung "eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft".

Getty Images Tiffany Haddish und Rita Ora, 2023

Getty Images Sängerin Rita Ora und Regisseur Taika Waititi, Met Gala 2024

