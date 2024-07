So idyllisch verbringt Priyanka Chopra ihre Pausen vom Dreh!

Die indische Schauspielerin Priyanka Chopra (41) ist derzeit schwer beschäftigt. Für die Dreharbeiten ihres neuen Films "The Bluff" ist sie nach Australien gereist und verbringt dort mehrere Monate. Wie sich zeigt, wird der Beauty zwischen den Dreharbeiten aber definitiv nicht langweilig. Denn ihre Familie begleitet sie und verbringt jede freie Minute mit ihr. So teilt Priyanka kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal Eindrücke von einem gemeinsamen idyllischen Ausflug an die australische Küste. Mit dabei sind dieses Mal ihre Mama Madhu Chopra und natürlich ihre kleine Tochter Malti. Als Bildunterschrift wählt sie die passenden Worte: "Eine Pause."

In der malerischen Foto- und Videoreihe ist Priyanka neben ihrem Spross direkt am glasklaren, türkisblauen Wasser zu sehen. Sie strahlt sichtlich glücklich in die Kamera und trägt ein bequem aussehendes, helles Outfit. Vor der intensiven Sonne schützt sie sich mit einem weißen Sonnenhut und einer lässigen Sonnenbrille. Malti hat offensichtlich viel Spaß bei dem Strandausflug, wie kurze Videosequenzen von ihr zeigen. Unterwegs entdecken sie in der Natur sogar Kängurus und sind schnell genug, um diese zu filmen. Ihr Post enthüllt auch, dass die populäre Darstellerin und ihre Mama es abseits der Abenteuer in der australischen Wildbahn auch gerne mal bei einem guten Buch ruhiger angehen lassen.

Nicht nur ihre über alles geliebte Mutter und ihr Nachwuchs besuchen die 41-Jährige. Auch ihr ebenfalls berühmter Ehemann Nick Jonas (31) nutzt jede Gelegenheit, um seine Gattin in Down Under zu sehen. Bei den Treffen des Traumpaars darf die Romantik zwischen den zwei Turteltauben selbstverständlich nicht zu kurz kommen. So stellte die ehemalige Miss World vor Kurzem einen ganz besonders innigen Moment am Strand von sich und dem Jonas Brothers-Sänger ins Netz.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Mutter Madhu Chopra

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas auf der Met Gala 2023

