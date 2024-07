"Unter uns"-Beauty lässt für Playboy-Cover die Hüllen fallen

Die Unter uns-Bekanntheit Penelope Frego (31) zieht sich für den Playboy aus! Die gebürtige Südtirolerin ziert das Cover der neuen Ausgabe des Magazins. Doch wieso entschied sich die Schauspielerin für diesen Schritt? "Nacktheit wird bei Männern als viel selbstverständlicher wahrgenommen, bei Frauen wird sie dagegen viel schneller tabuisiert, und davon möchte ich sie befreien", erklärt sie im Gespräch mit Playboy und ergänzt: "Wenn ich mit meinen Bildern eine Botschaft verbinde, dann ist sie genau das: die Entstigmatisierung des weiblichen Körpers."

Das Magazin veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil bereits eine Aufnahme des Shootings mit Penelope. In den Kommentaren wird jedoch klar, dass die Fans aufgrund der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele ein anderes Cover-Girl erwartet hätten. "Schade, dass es dieses Jahr kein Olympia-Special gibt", schreibt ein enttäuschter Fan. "Puh, da ist ja wohl mal ordentlich was in die Hose gegangen. Das erste Mal seit Jahren […] eine Olympia-Ausgabe ohne Sportlerin", lautet ein weiterer Kommentar. Doch es hagelt nicht nur Kritik. "Richtig sexy Fotos! Kannst echt stolz auf dich sein", meint ein begeisterter User.

Penelope ist nicht die erste Soap-Darstellerin, die dieses Jahr für das Männermagazin blank zog. Auch Gisa Zach ließ kürzlich im Alter von 50 Jahren ihre Hüllen fallen. Damit möchte sie mit Klischees aufräumen, erzählte sie im Playboy-Interview: "Die Bilder sind mein Ausdruck von: 'Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst.' Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht."

Instagram / penelopefrego Penelope Frego, Schauspielerin

Getty Images Gisa Zach im Juni 2021

