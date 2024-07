Zum Geburtstag: Rita Wilson macht Tom Hanks Liebeserklärung

Tom Hanks (68) feiert seinen Ehrentag im Kreise seiner Liebsten. Anlässlich des 68. Geburtstags des Hollywoodstars widmet ihm seine Frau Rita Wilson (67) liebevolle Worte. Via Instagram schreibt sie: "Du hast die Welt zu einem besseren Ort gemacht, als du geboren wurdest. Du bringst Freude, wohin du auch immer gehst." Dazu teilt sie außerdem ein Foto, das ihren Mann vor einem Schrank voller Vinylplatten zeigt. Rita scheint Toms viele Hobbys besonders zu schätzen – davon zählt sie eine Menge auf: "Du bist der Bringer von Lachen, ein Liebhaber von Fahrzeugen oder so ziemlich allem, was die Form einer runden Badewanne hat. Die Bücherregale in unserem Haus schreien aus ihren Einbänden deine Liebe zu Geschichte und der unerwartet romantischen Maeve Binchy heraus."

Außerdem hebt Rita eine Sache hervor, für die sie den 68-Jährigen beneidet: "Deine Geduld mit unseren Kindern, die dich wegen deiner Unkenntnis der Popkultur schikanieren." Mit den Worten "Wir lieben dich. Ich liebe dich. So sehr und jeden Tag", schließt sie ihren Beitrag ab. Glückwünsche trudeln auch von zahlreichen Prominenten ein. "Ja! Alles Gute zum Geburtstag, Tom! Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest", schreibt Schauspielkollegin Julia Roberts (56).

Das ist nicht das erste Mal, dass Rita ihre Liebe zu Tom mit der ganzen Welt teilt. Zu ihrem Hochzeitstag verfasste sie liebevolle Zeilen, die sie im Netz mit ihren Followern teilte: "36. Jubiläum! 30. April 1988. Werde mit mir alt – das Beste wird noch kommen." Tom und Rita sind seit April 1988 verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne: Chet (33) und Truman (28).

Instagram / ritawilson Tom Hanks, Schauspieler

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson mit ihren Söhnen Chet und Truman, Januar 2024

