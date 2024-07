Heinz Hoenigs Familie dementiert kursierende Todesmeldungen!

Die Fans von Heinz Hoenig (72) können ein wenig aufatmen. Seit kurzem kursieren im Netz vermehrt Meldungen über den angeblichen Tod des deutschen Schauspielers. Diese entpuppten sich allerdings als falsch! Sein Management meldet sich jetzt auf Instagram im Namen seiner Familie zu Wort: "Momentan kursieren im Internet Behauptungen, dass Heinz Hoenig verstorben sei. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es sich hierbei um Fake News handelt. Diese Meldungen entbehren jeder Grundlage und sorgen für unnötige Unruhe."

Das offizielle Statement wird noch mit einem dringenden Wunsch der Angehörigen ergänzt: "Wir bitten eindringlich darum, die Familie von Heinz Hoenig nicht weiter mit solchen Anfragen und falschen Informationen zu belasten." Die Nachricht, dass Heinz am Leben ist, dürfte viele seiner Anhänger erleichtern. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die vergangenen Wochen bereits sehr nervenaufreibend in Bezug auf seinen Gesundheitszustand waren. Der 72-Jährige musste sich innerhalb eines kurzen Zeitraums mehreren, zum Teil lebensrettenden Operationen unterziehen. Derzeit wartet er zudem auf einen weiteren notwendigen Eingriff an seinem Herzen.

Heinz ist mit Annika Kärsten-Hoenig (39) verheiratet und hat gemeinsam mit ihr zwei Söhne. Die 39-Jährige unterstützt ihren Gatten in dieser schwierigen Zeit so gut, wie es nur geht. Hin und wieder gibt sie auf Social Media aktuelle Einblicke in den stark veränderten Alltag des Stars. So teilte sie kürzlich persönliche Aufnahmen direkt aus dem Krankenhaus auf ihrem Instagram-Kanal. Zu sehen war hier, wie sie dem berühmten Darsteller von "Das Boot" bei seiner Krankengymnastik und Mobilisationsübungen hilft. Sein Gesicht blieb jedoch durch Pixel im Verborgenen.

