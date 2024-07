Ist "Temptation Island"-Star Louis Streich etwa vergeben?

Louis Streich scheint den Sommer nicht allein zu verbringen. Der Temptation Island-Kandidat, der damals mit Tatum Sara (25) an der Show teilnahm, deutet in seiner Instagram-Story eine neue Beziehung an. Darin postet er ein Video, in dem er mit einer Unbekannten in Italien Pizza isst und versieht das Video mit einem Herz-Emoji. Bei der Dame handelt es sich um eine gewisse Evelyne Fontaine. Auch unter einer Sammlung von Urlaubsfotos auf ihrem Account postet der Influencer mehrere Herzen, worauf sie antwortet: "Liebe dich." Mehr Infos zu seiner vermeintlichen Beziehung gibt Louis allerdings noch nicht.

Louis hatte "Temptation Island" erst gemeinsam mit Tatum verlassen. Doch die Show hatte ihre Beziehung zu sehr auf die Probe gestellt. Beim großen Wiedersehen verkündeten sie ihre Trennung, obwohl sich der Lockenkopf trotzdem noch Hoffnungen auf eine Versöhnung machte: "Ich lasse auf jeden Fall nicht locker, ich würde nicht kampflos aufgeben. Klar liebe ich sie noch, das wird sich auch nicht ändern." Für seine damalige Freundin waren seine Flirts mit der Kandidatin Siria am Ende doch zu intensiv.

Seinen Liebeskummer scheint er inzwischen überwunden zu haben. Schon wenige Tage nach der Ausstrahlung der Staffel plauderte Louis im Gespräch mit Promiflash aus: "Mir geht es super nach der Trennung und [ich] sehe keine Chance mehr, irgendwas an der Beziehung zu retten. [...] Emotional habe ich damit komplett abgeschlossen." Damals habe er sich Zeit für sich selbst nehmen wollen, ohne sich direkt wieder auf eine neue Liebe einzulassen.

Instagram / louisstreichh Louis Streich mit Evelyne Fontaine, Sommer 2024

Instagram / louisstreichh Louis Streich und Tatum Sara, Realitystars

