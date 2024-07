Kevin Hart von früherem Kumpel Jonathan Jackson verklagt!

Kevin Hart (45) steht schweren Anschuldigungen gegenüber! Der Schauspieler wird von seinem ehemaligen Freund Jonathan "JT" Jackson wegen angeblicher Fälschung von Beweisen und Vertragsbruch verklagt, was sich auf einen Sextape-Skandal von JT und Kevin aus dem Jahr 2017 bezieht. Page Six liegen Gerichtsdokumente vor, aus denen hervorgeht, dass die beiden Schauspieler im Jahr 2021 wegen des Falls eine "sorgfältig ausgehandelte" Vergleichsvereinbarung ausgehandelt haben. In dieser soll festgelegt worden sein, dass der "Central Intelligence"-Darsteller "eine aussagekräftige öffentliche Erklärung abgeben würde, die [Jacksons] Unschuld" verkünde. Dem Vertrag zufolge sollte Kevin unter anderem sagen, dass "der Vorfall" ihn "eine sehr wertvolle Freundschaft" kostete, dass er "stolz darauf sei, sagen zu können, dass alle Anklagen gegen Jackson fallen gelassen wurden" und JT "unschuldig" sei und "nichts damit zu tun hatte".

Doch angeblich äußerte sich Kevin anders als vereinbart: Der Filmstar soll sich auf Social Media lediglich entschuldigt und gesagt haben, dass sein früherer Kumpel "für nicht schuldig befunden" worden sei, weil "die Anklagen gegen ihn fallen gelassen wurden", dass ihre Beziehung verloren gewesen sei und dass er das nun alles hinter sich lassen und zurück in sein Leben kommen wolle. Nun beschuldigt Jonathan Kevin in seiner Klage, dass er es damit versäumt habe, den Namen seines einstigen Freundes "reinzuwaschen und seinen Ruf wiederherzustellen", was sich negativ auf sein Berufsleben und "die finanzielle Sicherheit" ausgewirkt habe. 2018 wurde JT verhaftet – die Vorwürfe gegen ihn wurden allerdings im September 2021 fallen gelassen.

Vor rund sieben Jahren waren Kevin und JT in einen Sextape-Skandal verwickelt. Das Erotikvideo wurde im August 2017 in Las Vegas aufgenommen, während Kevins Frau Eniko Hart (39) mit dem gemeinsamen ersten Nachwuchs schwanger war. Montia Sabbag, das Model, das in dem Video zu sehen war, klagte die Schauspieler damals nach der unrechtmäßigen Veröffentlichung an. Die Klage der Beauty wurde laut Page Six allerdings abgewiesen. Nach einer öffentlichen Entschuldigung von Kevin entschuldigte sich der Jumanji-Darsteller auch bei seiner Lebenspartnerin – das Paar ist bis heute zusammen.

Getty Images Kevin Hart, "Central Intelligence"-Darsteller

Getty Images Eniko Hart und ihr Ehemann Kevin Hart

