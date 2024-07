Meghan Trainor erlitt eine Überdosis durch Cannabis-Lollis

Meghan Trainor (30) ist wohl probierfreudig – doch in dem Podcast "Armchair Expert" gesteht die Sängerin nun, dass eine Drogeneskapade sie beinahe ins Krankenhaus gebracht hätte. Die "All About That Bass"-Interpretin nahm einen Cannabis-Lolli zu sich, vergaß dies jedoch prompt und genoss direkt den nächsten. "Ich habe aus Versehen 50 Milligramm genommen. Ich habe einen Dämon in meinem Kopf geöffnet", erinnert sich Meghan und fügt hinzu: "Meine Seele verließ meinen Körper und dann kam sie später zurück und ich habe die ganze Nacht trocken gehustet. Es war furchtbar." Ihr Ehemann Daryl Sabara (32) habe überlegt, sie in die Notaufnahme zu bringen. Stattdessen entschieden sich die zwei allerdings, den Abend mit Pixar-Filmen im Bett zu verbringen und den Rausch einfach auszusitzen.

Der Vorfall ereignete sich, als Meghan sich auf eine Stimmbandoperation vorbereitete. Für den Eingriff habe sie vier Monate lang kaum ihre Stimme benutzen dürfen. Doch anscheinend war der Eingriff ein Erfolg: Die Zweifach-Mama ist derzeit wieder auf den Bühnen der Welt unterwegs! Die aktuelle Tour ist ihre erste seit rund sieben Jahren. "Bei deiner letzten Tournee waren wir nur Verliebte. Sieben Jahre später nehmen wir unsere zwei gemeinsamen Kinder mit. Das ist faszinierend", freute sich die US-Amerikanerin kürzlich gemeinsam mit Daryl gegenüber Entertainment Tonight.

2016 hatten Meghan und Daryl begonnen, sich zu daten – die beiden wurden von keiner Geringeren als der Schauspielerin Chloë Grace Moretz (27) verkuppelt. Ende 2017 folgte der Antrag und im Jahr darauf gab sich das Paar das Jawort. Im Februar 2021 kam schließlich ihr erster Sohn Riley zur Welt, im Juli 2023 machte Sohnemann Barry das Glück der kleinen Familie perfekt.

Getty Images Meghan Trainor im Juni 2024

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Premiere von "Star Wars: The Rise of Skywalker"

