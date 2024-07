Nach Gesundheitskrise: Wie geht es Til Schweiger heute?

Wie steht es um Til Schweigers (60) Gesundheit? In den vergangenen Monaten kämpfte der Schauspieler mit zahlreichen gesundheitlichen Beschwerden. Nach einer Blutvergiftung bekam es der "Manta, Manta"-Darsteller auch noch mit Herzproblemen zu tun. Nun scheint der 60-Jährige wieder auf dem Weg der Besserung zu sein, wie seine Ärztin im Bild-Interview berichtet. "Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist supermotiviert, geht tolle neue Projekte an. Ich bin superhappy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung", gibt die Medizinerin bekannt.



