Pumuckl? Stefanie Giesinger verwundert Fans mit neuem Post

Stefanie Giesinger (27) überrascht ihre Fans mit einem neuen Look! Auf ihrem jüngsten Instagram-Post zeigt sich die Siegerin von Germany's Next Topmodel total verändert und kaum wiederzuerkennen. Sie trägt eigentlich brünette lange Haare, aber auf dem neuesten Schnappschuss posiert die Influencerin mit auffällig kurzen blonden Haaren. Dazu trägt Steffi blondierte Augenbrauen, ein krasses Augen-Make-up und gewährt unter dem offenen Strickoberteil freien Blick auf ihren nackten Oberkörper. Einige Fans ziehen direkt einen Vergleich mit der Kultfigur Pumuckl! "So fresh habe ich Pumuckl gar nicht in Erinnerung", witzelt etwa ein Follower.

Was genau hinter dem auffälligen Look steckt, ist bisher unbekannt. In den Kommentaren spekulieren ihre Fans wild: Von einem möglichen neuen Projekt über ein Kostüm bis hin zu einer spontanen Veränderung ist alles dabei. Einige vermuten, dass es sich um eine Perücke handelt, während andere glauben, dass die Influencerin vielleicht einfach Spaß an neuen Styles hat. Eins ist jedoch sicher: Steffi kann alles tragen!

Das Model wechselt hin und wieder mal seinen Look. Erst vor wenigen Tagen verblüffte die Beauty ihre Follower mit einer Reihe von Haarkreationen, offenbar direkt vom Set eines Fotoshootings. Zu sehen waren unter anderem kurze graue Haare, eine lange blaue Mähne und ein platinblonder Kurzhaarschnitt. Untertitelt hatte Steffi ihren Beitrag mit "Großes Umstyling", was so manchen Fan an die dramatischen Umstylings bei "Germany's Next Topmodel" erinnerte. Es scheint, als hätte Stefanie mit ihrer neuesten Pumuckl-Frisur nahtlos an dieses Styling-Spektakel angeknüpft.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Juli 2024

