Sam Dylan sicher: Can Kaplan liebt Walentina Doronina noch!

Mehr als zwei Jahre waren Walentina Doronina (24) und Can Kaplan ein Liebespaar – 2022 hatten sich die Reality-TV-Bekanntheiten sogar verlobt. Doch scheinbar war ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit bestimmt: Mitte Juni trennten sich die Beauty und der Unternehmer. Nach dem Aus war es vor allem Walentina, die ihre Sicht auf die Trennung in der Öffentlichkeit erklärte. Can hielt sich diesbezüglich eher zurück – Sam Dylan (33) wollte dem Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer allerdings die Plattform bieten, ihn in seinen Podcast einladen und seinen Standpunkt hören, verrät er Promiflash bei der Europapremiere von "To the Moon". Doch daraus wurde nichts: "Ich hatte das Gefühl, Can hatte so ein bisschen Angst, er hat es abgelehnt." Selbst nachdem der Entertainer ihm 2000 Euro angeboten hatte, blieb Can bei einem Nein. Doch Sam ist aufgefallen: "Man hat rausgehört, das hat er mir so geschrieben, dass er irgendwie immer noch verliebt ist in Walentina."

Trotz all der Geschehnisse zwischen dem Ex-Paar soll der Blondschopf noch immer Gefühle für Walentina haben. Sam bereitet das jedoch ein paar Sorgen. "Ich habe fast ein bisschen Angst um beide, dass die beiden noch mal wieder zusammenkommen, so in ein paar Wochen. Ich würde mich nicht wundern", gesteht er Promiflash. Was die schweren Anschuldigungen von der Germany Shore-Teilnehmerin gegenüber Can angeht, wolle er sich jedoch nicht auf jemandes Seite stellen, da er "beide mag": "Ich mag halt beide und ich war halt nicht dabei". Er ist allerdings gespannt, wie es zwischen den beiden nun weitergeht und ob es wegen der Vorwürfe möglicherweise zu einer Klage kommt. Suspekt sei ihm auch, dass Can seither auf Social Media völlig untergetaucht ist. "Also ich glaube aber, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", vermutet der Podcaster.

Ein mögliches Comeback zwischen Can und Walentina schließt Sam nicht vollständig aus. Dennoch macht er sich Gedanken darüber, mit wem das TV-Gesicht als Nächstes zusammenkommen könnte. "Also ich glaube, in einem Jahr oder so wird er wahrscheinlich auch mit einer Reality-Persönlichkeit gesehen werden oder zusammen sein", spekuliert er und fügt hinzu: "Und ich glaube ganz fest, wir sehen ihn nächstes Jahr entweder bei Love Island VIP oder bei Are You The One – Reality Stars in Love." Denn Anfragen von TV-Produktionen wolle Can ja nun angeblich immer annehmen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

Getty Images Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

