Vorbild: So will Gypsy Rose Blanchard als Mutter werden!

Gypsy Rose Blanchard (32) überraschte vor wenigen Tagen ihre Fans mit der Nachricht, dass sie den ersten Nachwuchs erwartet. Dass ein gemeinsames Baby jede Menge Verantwortung für die Internetbekanntheit und ihren Partner Ken Urker bedeutet, weiß sie – jedoch hat sie bereits ein Vorbild gefunden, von dem sie sich als Mutter etwas abschauen kann. "Ich möchte so nett sein, dass meine Kinder zu mir kommen, wenn sie einen Rat brauchen, genau wie meine Stiefmutter. Ich habe gesehen, wie sie ihre Kinder erzogen hat und ich finde, sie ist eine tolle Mutter", erklärt Gypsy gegenüber People. Sie fügt hinzu: "Sie lässt ihre Kinder ihre Träume finden und ist gleichzeitig in der Lage, die Scherben aufzusammeln, wenn diese Träume manchmal auseinanderfallen. Das ist also so etwas wie das Mantra, nach dem ich leben möchte."

Eins steht für die Mama in spe fest: Ihre leibliche Mutter kommt als Vorbild nicht infrage. "Wir sagen immer, dass wir für die nächste Generation besser sein wollen, als wir selbst erzogen wurden. Und ich denke, für mich könnte das nicht zutreffender sein. Ich habe aus der Erfahrung und meinem Trauma gelernt, was man nicht tun sollte", stellt sie klar. Dass einige Fans Sorgen geäußert haben, ob Gypsy nach ihrer traumatischen Kindheit und ihrer Gefängnisstrafe schon bereit für diese große Veränderung ist, kann sie vollends nachvollziehen. Sie betont: "Ich denke, alle Eltern fragen sich, ob sie bereit sind. Ich bin derzeit in Therapie und ich habe alles getan, um sicherzustellen, dass ich stabil bin."

Gypsy erlangte tragische Berühmtheit, da sie gemeinsam mit ihrem Ex ihre Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard ermordet hatte. Dee Dee hatte ihrem Umfeld zuvor jahrelang vorgespielt, dass ihre Tochter an schweren Krankheiten wie Krebs leide, um einen finanziellen Vorteil daraus zu ziehen. Für ihre Tat wurde Gypsy zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt und kam Ende 2023 wieder frei. Da sie derzeit noch auf Bewährung auf freiem Fuß ist, wird sie ihr Baby die ersten Monate ohne ihren Liebsten in ihrem Elternhaus aufziehen müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy Rose Blanchard, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de