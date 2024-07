Alec Baldwin eilt während "Rust"-Anhörung aus Gerichtssaal!

Seit Mittwoch muss Alec Baldwin (66) sich wegen des tödlichen Unfalls am "Rust"-Set vor Gericht in Santa Fe, New Mexico, verantworten. Es geht um fahrlässige Tötung und eine mögliche Haftstrafe. Am Donnerstag wurden neue Beweise offengelegt. Doch mitten in der Anhörung sorgt der angeklagte Schauspieler für Verwunderung: Wie unter anderem Bild berichtet, stand er plötzlich auf und stürmte aus dem Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft musste ihren Vortrag unterbrechen.

Nach einigen Minuten kam der 66-Jährige mit einem Kaffeebecher in der Hand zurück. Was war da los? Laut eigenen Aussagen habe Alec die Toilette aufsuchen müssen. Ob das der Wahrheit entspricht, bleibt fraglich. Der Zwischenfall könnte Konsequenzen für den Angeklagten haben: Immerhin hatte die Richterin zuvor ausdrücklich angewiesen, dass er bei der kompletten Anhörung anwesend sein müsse.

Im Oktober 2021 war es bei den "Rust"-Dreharbeiten zu einem tragischen Unfall gekommen: Alec erschoss die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) versehentlich mit einer Schusswaffe, da diese mit scharfer Munition geladen war. Der Regisseur Joel Souza (50) wurde ebenfalls von dem Schuss getroffen und verletzt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 18 Monate Haft.

