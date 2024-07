Coupleontour-Ina hatte vor zwei Jahren ihren Schlaganfall

Coupleontour blickt heute auf ein schweres Ereignis zurück. Vor zwei Jahren hatte Ina ihren schweren Schlaganfall. Auf Instagram teilt ihre Ehefrau Nessi deshalb ein emotionales Video, in dem sie ihrer Partnerin einen Kuchen in Form einer Zwei schenkt. Ina zeigt sich total berührt und scheint sogar Tränen in den Augen zu haben. "Bubu, ich bin unfassbar stolz auf dich. Ich liebe dich, ich bewundere dich jeden Tag und bin so froh, dass du hier bist bei uns", schreibt die Influencerin zu dem Clip. Das Paar sieht den 12. Juli als eine Art Neuanfang.

In ihrer Story dankt Nessi ihrer Liebsten für ihre Stärke und widmet ihr noch mehr rührende Worte: "Ich liebe dich. Danke, dass unser Leben vor zwei Jahren nicht geendet ist und dass wir noch eine Chance bekommen haben, für immer zusammenzubleiben." Zudem starten die Webstars eine Fragerunde, in der ihre Community alle Fragen zu Inas Schlaganfall stellen kann. Ein Fan will beispielsweise wissen, wie es ihr an dem Tag körperlich ging. "Ich habe mich an dem Tag genau wie immer gefühlt. Ich hatte keine Kopfschmerzen oder Beschwerden auf der linken Seite. Auch habe ich an dem Tag keine schweren oder aufwühlenden Themen besprochen. Es war ein guter Tag und ich war fit", erklärt Ina ehrlich.

Vor rund zwei Jahren meldete sich Nessi bei ihren Fans im Netz mit erschütternden Nachrichten: Ihre Ina sei im Krankenhaus und nicht ansprechbar. Besonders dramatisch: Nessi war zu dem Zeitpunkt schwanger und musste ihre Tochter zur Welt bringen, während ihre Frau im Koma lag. Wenig später ging das Paar mit dem Schlaganfall an die Öffentlichkeit und nimmt seither ihre Follower dabei mit, wie Ina sich tapfer wieder ins Leben zurückkämpft.

Instagram / nessiontour Coupleontour-Nessi und -Ina, Influencerinnen

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina mit ihrer Tochter Olivia

