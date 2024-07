Die Ehe bröckelt: Hassen sich J.Lo und Ben Affleck deswegen?

Ihr Beziehungsstatus? Es ist kompliziert! So würde es aktuell vermutlich bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) heißen. Die beiden Schauspieler sind seit 2022 eigentlich glücklich miteinander verheiratet. Doch in den vergangenen Monaten soll die Liebe der zwei tiefe Risse erhalten haben. Aktuell sollen J.Lo und Ben viel Abstand voneinander halten. Das tun sie aber angeblich nicht, weil sie nicht mehr mögen. "Sie hassen sich nicht – sie machen [nur] schwierige Zeiten durch", berichtet nun ein Insider OK! Magazine dazu.

Dass Jennifer und Ben aktuell viele Probleme haben, dafür spricht jedoch einiges. Doch egal wie es für die beiden ausgeht, böses Blut soll es nicht geben, ist sich die Quelle weiter sicher. Die Eheleute seien angeblich entschlossen, alles "freundschaftlich" zu regeln – unabhängig davon, ob sie ihre Beziehung retten können oder nicht. Dass sie nun aber ihr gemeinsames Anwesen verkaufen, ist wohl eher weniger als gutes Zeichen zu werten. Laut ET ist die Villa des Ehepaares für umgerechnet 62,6 Millionen Euro nun offiziell auf dem Markt.

2021 hatte Bennifer wohl für das spektakulärste Liebes-Comeback überhaupt gesorgt. Denn rund 17 Jahre zuvor waren sie schon einmal zusammen und sogar verlobt – sie trennten sich damals aber noch vor der geplanten Hochzeit. Im vergangenen August feierten sie dann das erste Jubiläum ihrer Vermählung. Und J.Lo zeigte sich an dem besonderen Tag total überwältigt. "Lieber Ben, ich sitze hier alleine und schaue auf meinen Ring. Ich fühle mich überwältigt und möchte einfach nur singen", schwärmte die "On The Floor"-Interpretin auf Instagram. Ob es jemals wieder so sein wird?

APEX / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2022

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

