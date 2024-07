Öffentlich gelistet: Ben Affleck und J.Lo verkaufen Anwesen!

Bestätigen Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) mit dieser Aktion etwa die Gerüchte rund um eine bevorstehende Scheidung? Schon seit längerer Zeit zog der Schauspieler aus dem gemeinsamen Zuhause der Hollywoodstars aus. Jetzt soll das Anwesen zum Verkauf stehen. Wie ET berichtet, haben die Noch-Eheleute das Eigenheim für umgerechnet 62,6 Millionen Euro nun offiziell auf den öffentlichen Markt gesetzt. Über die Gründe schweigen die Sängerin und der Filmregisseur weiterhin eisern.

Das Anwesen ist nicht das Einzige, von dem sich Ben und J.Lo trennen: Zuletzt verabschiedeten sich beide von ihrer gemeinsamen Kunstsammlung. Laut Page Six listete die 54-Jährige einige wertvolle Stücke im Juni zur Auktion. Diese fielen alsbald einigen Liebhabern ins Auge. Daraufhin wurde ebenfalls wild spekuliert, ob der Verkauf ihrer Wertgegenstände ein Indiz für eine Trennung ist.

Inmitten des Ehedramas verabschiedet sich das einstige Traumpaar Hollywoods aber nicht nur von Dingen – auch Freundschaften werden gestärkt. Durch die Krise fanden die zwei Jennifers in Bens Leben angeblich zueinander. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, näherte sich die Musikerin mit Jennifer Garner (52) an. "Sie war hilfreich für J.Lo und sie haben eine Beziehung zueinander aufgebaut. Jennifer war eine überraschende Person für J.Lo, mit der sie reden konnte", plauderte der Informant aus.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

