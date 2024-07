Für 250.000 Euro: So dekadent wohnt Taylor Swift in Hamburg

Bald ist es endlich so weit: Vom 17. bis zum 28. Juli wird Taylor Swift (34) im Rahmen ihrer "The Eras Tour" nach Deutschland kommen. Unter anderem wird die Sängerin auch zwei Konzerte in Hamburg geben. Während ihres Aufenthalts in der Hansestadt scheint es sich Taylor richtig gut gehen lassen zu wollen. Wie Bild berichtet, sollen die Musikerin und ihre Crew-Mitglieder in das exklusive Fünfsternehotel Vier Jahreszeiten einchecken. Taylor soll 75 Zimmer, die jeweils zwischen 500 Euro und 1000 Euro pro Nacht kosten, für ihre Mitarbeiter angemietet haben. Sie selbst wird angeblich in der Präsidenten-Suite residieren.

In der Suite erwartet Taylor purer Luxus. Unter anderem darf sich die "Style"-Interpretin auf drei Badezimmer, Lärmschutztüren, einen begehbaren Kleiderschrank sowie eine private Bar freuen. Die Räumlichkeiten sind mit weißen Stoffen und edlen Holzmöbeln ausgestattet. Auch an einer kulinarischen Vielfalt wird es Taylor nicht fehlen. Die Pop-Sängerin kann Essen aus drei verschiedenen Restaurants wählen, welches ihr direkt nach oben in die Suite gebracht wird. Etwa 250.000 Euro könnte Taylor der Aufenthalt in Hamburg insgesamt kosten.

Taylor ist nicht der erste Promi, den es in das Luxushotel verschlägt. Unter anderem übernachteten bereits Stars wie Kim Kardashian (43), Michael Douglas (79), Britney Spears (42) oder Robbie Williams (50) hier. Auch Staatsoberhäupter wie Fürst Albert II. von Monaco (66), Königin Silvia von Schweden (80) und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (77) lieben das Hotel direkt an der Binnenalster.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Kim Kardashian, TV-Star

