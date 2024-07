Lindsay Lohan strahlt beim "Freaky Friday"-Dreh mit Jamie

Die Dreharbeiten zu "Freaky Friday 2" sind im vollen Gange! Anfang dieser Woche wurden die zwei Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) sichtlich gut gelaunt am Set in Los Angeles gesichtet! Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Lindsay zu sehen, wie sie sich mit zwei Rucksäcken bepackt auf den Weg zum Set macht und dabei in die Kamera strahlt. Ihre markanten roten Haare trägt sie offen und glatt – dazu eine helle Bluse mit dunkler Jeans und modischen Cowboyboots. Auf einer zweiten Aufnahme ist Jamie in ein Gespräch mit Julia Butters vertieft, die in dem Streifen Lindsays Tochter spielen wird.

Vergangenen Monat sprach die 38-Jährige mit ABC News über ihre Vorfreude auf die Dreharbeiten mit ihren Kollegen – und ganz besonders mit ihrer Film-Mama Jamie! "Wenn man sich jahrelang nicht sieht und es beim Wiedersehen trotzdem so ist, als wäre man nie getrennt gewesen. Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, sind einfach unschlagbar", schwärmte sie und erwähnte auch, dass der Kontakt zu der 65-Jährigen nie abgebrochen sei. Die "Halloween"-Darstellerin ist aber nicht die einzige bekannte Filmkollegin, die Lindsay dort wieder trifft. Unter anderem sind auch Chad Michael Murray (42), Mark Harmon (72), Ryan Malgarini (32) und sogar Haley Hudson beim zweiten Teil mit am Start. Die Fans des Kultfilms können sich aber auch auf ein paar neue Gesichter freuen – neben Julia werden auch noch Manny Jacinto und Sophia Hammons zu sehen sein. Das Sequel des Originalfilms von 2003 soll im kommenden Jahr in den Kinos erscheinen.

Lindsay ist die Königin der Teenie-Filme – umso mehr freue sie sich, wieder auf dem Disney-Gelände zu drehen. Wieder dort zu sein, sei für sie "das Größte" gewesen, verriet sie gegenüber ABC News. "Weil das für mich nicht nur 'Freaky Friday' ist. Das ist für mich auch 'Ein Zwilling kommt selten allein', das ist 'Bekenntnisse einer Highschool Diva', das ist 'Herbie'", kommt sie ins Träumen. Die Liste der Filmerinnerungen scheint unendlich lang zu sein. "Es sind so viele Momente für mich. Als ich dort ankam, fühlte ich mich irgendwie wieder wie ein kleines Kind", erzählt der Superstar.

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

