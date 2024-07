Nach fast 30 Jahren: Bushido beendet seine Rap-Karriere!

Bushido (45) macht Schluss! Der Rapper gehört zu den echten Urgesteinen des deutschen Hip-Hops. Doch offenbar reicht es ihm jetzt. In seiner Instagram-Story wendet er sich an seine Fans und kündigt nun ein für alle Mal das Ende seiner Karriere an. "Eine wirklich relativ große Ankündigung: Ich habe das letzte Woche schon bei meiner Frau in der Story erwähnt – wir haben uns intern zusammengesetzt, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht", beginnt der Musiker seinen Fans zu erklären und lässt dann die Bombe platzen: "Die gute Nachricht ist: Im Januar 2026 gehen wir noch mal auf Tour. [...] Warum solltet ihr jetzt schon Tickets organisieren? Das wird die allerletzte Tour. Und das wird nicht nur die letzte Tour, es wird mein offizielles Karriereende!"

Diese Nachricht müssen die Fans sicher erst mal verarbeiten. Karriereende bedeutet für Bushido aber nicht nur sein Ende als Musiker. Der Familienvater möchte sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück... bedanke mich für eine wunderbare Zeit", erklärt er seinen Fans. Ein wenig Wehmut scheint aber auch dabei zu sein, denn Bushido nimmt sich die Zeit, kurz an seine Karriere zurückzudenken: "Ein Vierteljahrhundert... 2026, 28 Jahre Karriere... Und ich glaube, jetzt ist es einfach an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen."

Dass Bushido seine Karriere beenden möchte, dürfte für die Fans aber nicht ganz aus dem Nichts kommen. Immerhin spielte der 45-Jährige schon häufiger mit dem Gedanken. Dass dies seine letzte Tournee wird, kündigte er schon im Oktober vergangenen Jahres an. "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen", freute er sich im Netz. Zu dem Zeitpunkt sprach er aber noch nicht davon, seine Karriere ganz ad acta zu legen, geschweige denn der Öffentlichkeit den Rücken zu kehren.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Getty Images Bushido, Musiker

