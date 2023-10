Ende einer Ära: Bushidos Tour 2024 wird seine letzte sein!

Bushido (45) geht in den Ruhestand! Der Musiker gehört zu den größten deutschen Rappern aller Zeiten. Bereits seit den frühen 2000er-Jahren steht er auf der Bühne und begeistert seine Fans. Insgesamt 13 Alben hat er allein herausgebracht, dazu kommen weitere Kollaboalben – insgesamt hat er bisher rund 3,1 Millionen Tonträger verkauft und dafür zahlreiche Preise gewonnen. Im kommenden Jahr soll eine neue Platte erscheinen. Und dazu will Bushido auf seine letzte Tour jemals gehen...

Auf Instagram kündigt der Künstler sein Bühnencomeback nach acht Jahren Abstinenz an. Losgehen wird es im kommenden März in Berlin, acht weitere Orte werden bei der "König für immer!"-Tournee folgen. Alle seine großen Hits will Bushido dabei spielen: "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen." Doch das soll es dann vermutlich auch gewesen sein für den selbst ernannten King of Rap: "Diese Tour wird die letzte sein, für immer."

In den vergangenen Jahren sei es Bushido "aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben" nicht möglich gewesen, live aufzutreten – umso mehr freue er sich jetzt auf die kommende Tour. Vor der Auswanderung nach Dubai waren der Rapstar und seine Großfamilie wegen eines Streits mit dem Abou-Chaker-Clan jahrelang unter Polizeischutz gestellt gewesen.

Bushido im Dezember 2006 in Düsseldorf

Rapper Bushido im Dezember 2021 in Huerth

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

