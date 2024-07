Rockiger Look: So stylish präsentiert sich Pink in Wimbledon

Aktuell findet das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt statt: die Wimbledon Championships. In diesem Jahr ist auch wieder eine Vielzahl an Stars in London anwesend, um die bedeutende Sportveranstaltung aus nächster Nähe zu beobachten – so unter anderem Pink (44). Dabei beweist die Sängerin, dass sie auch abseits der Bühne einen besonderen Sinn für Stil hat. Wie die Schnappschüsse zeigen, entschied sich die "Just Give Me a Reason"-Interpretin für ein langes weißes Kleid mit einem durchgehenden Reißverschluss.

Den stylishen Fummel kombinierte die 44-Jährige mit einem auffälligen Gürtel in Silber und rockigen Stiefeln in Schwarz. Damit aber noch nicht genug an Accessoires: Die Musikerin trug zudem eine riesige Pilotensonnenbrille und einen Statement-Gürtel mit silberner Schleife bei dem Event. Mit einer schwarzen Handtasche mit Silberkette rundete sie den coolen Look schließlich ab.

Pink ist eine echte Tennis-Enthusiastin. Erst im vergangenen Jahr hatte sie selbst auf dem Platz beim Pink Desert Smash Wohltätigkeitsturnier gestanden. Während der Veranstaltung trat Pink zusammen mit Grigor Dimitrov (33) in einem Doppel gegen Robin und Victoria Azarenka an. Für das Match präsentierte sich die Songwriterin komplett in Pink – Tennisschläger inklusive!

Anzeige Anzeige

Getty Images Pink bei den Wimbledon Championships 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pink im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Pinks Look in Wimbledon? Sie sieht mega aus! Na ja, ich habe etwas anderes erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de