So beendete Kourtney Kardashians Sohn Mason ihre Babypause!

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) wurden Ende des vergangenen Jahres Eltern des kleinen Rocky Thirteen Barker. Nach der Entbindung genoss der Realitystar eine 40-tägige Auszeit bei sich zu Hause. In der neuesten Folge von The Kardashians berichtet die vierfache Mutter von dem Ende ihrer Babypause. "Mason (14) rief mich an und sagte: 'Mama, ich liege am Straßenrand. Ich habe mir den Arm gebrochen!'", erzählt sie ihren Freundinnen. Das sei genau am 40. Tag passiert, allerdings habe sie sich trotzdem nicht bereit gefühlt: "Ich hatte nicht einmal Milch übrig, weil ich ihn sonst nicht allein lasse."

Ihre vier Kinder unter einen Hut zu bringen, sei eine echte Herausforderung für die Tochter von Kris Jenner (68). "Ich möchte nichts verpassen. Ich habe das Gefühl, in verschiedene Richtungen gezogen zu werden und alles für jeden sein zu wollen", beichtet Kourtney in der Realityshow. Gerade nach dem Unfall sei es ihr wichtig gewesen, Mason zu unterstützen, weshalb sie ihn höchstpersönlich ins Krankenhaus gebracht habe. Die Milch für ihren Jüngsten habe sie auf dem Weg abgepumpt und dann zu Rocky bringen lassen.

Auch für Papa Travis änderte sich nach Rockys Geburt einiges. Kourtney sprach mit Kris in einer vergangenen Folge ihrer TV-Show über die Ängste des Schlagzeugers und erklärte: "Travis beschützt das Baby. Selbst wenn wir nur die Straße hinuntergehen, sagt er, dass wir Sicherheitspersonal mitnehmen sollen, weil es dort frei laufende Hunde, Kojoten und Berglöwen gibt." Die Managerin hielt das für vernünftig. Auch sie würde nicht unbeaufsichtigt mit ihrem Enkelkind spazieren gehen.

MEGA Mason Disick im März 2023 in Calabasas, Kalifornien

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, im Januar 2024

