Darum blieb Kourtney Kardashian 40 Tage nach Geburt zu Hause

Kourtney Kardashian (45) hatte sich damals entschieden, nach der Geburt ihres Sohnes Rocky Thirteen, für 40 Tage nicht das Haus zu verlassen. In der aktuellen Episode von The Kardashians, welche zu dem Zeitpunkt der Entbindung gedreht wurde, erzählt die Unternehmerin und Influencerin ihren Schwestern Kim (43) und Khloé (40), dass sie eine lange Zeit zu Hause bleibe, um sich auf ihr Neugeborenes zu konzentrieren. Kourtney erklärt, dass viele Kulturen diese 40 Tage einhalten, damit der Körper der Frau heilen könne: "Ich bin wirklich in das Konzept der Bindungserziehung vertieft und trenne mich kaum von ihm." Sie fügt hinzu, dass sie es genieße, zu Hause zu sein und ihre gesamte Zeit ihrem Baby zu widmen.

Khloé scherzt wie gewohnt: "Willkommen in meinem täglichen Leben. Ich habe kein Baby und mache trotzdem die 40 Tage." Auf das Thema Ausgehen hat Kourtney derzeit keine Lust: "Ich möchte einfach nirgendwo hingehen." Kim fragt überrascht: "Kannst du glauben, dass du jetzt vierfache Mutter bist?" Kourtney antwortet daraufhin: "Ja, Mutter von vier Kindern."

Kourtney und ihr Ehemann Travis Barker (48), Schlagzeuger der Band Blink182, posteten im Juni dieses Jahres ein Bild auf Instagram mit ihrem acht Monate alten Sohn Rocky, das von Travis' Tochter Alabama Luella (18) aufgenommen wurde. Das Foto zeigte die glückliche Familie auf einer Reise, wobei Alabama den süßen Schnappschuss kommentierte: "Meine Lieblingsmenschen." Während der Privatsphäre-Klausur zu Hause zeigt sich Kourtney auch sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung, die sie als Beitrag zur Heilung und Stärkung der Mutter-Kind-Bindung sieht.

Lange wurde nur über die Geburt spekuliert, und Kourtney heizte die Gerüchteküche mit spannenden Instagram-Storys an. Immer wieder zeigte sie Einblicke in ihren Alltag, dazu gehörte das Einnehmen von Plazenta-Tabletten und Co. – all das deutete auf eine Entbindung hin. Auch Insider plauderten Ende 2023 immer wieder aus, dass das Kind schon längst auf der Welt sei. Doch erst im Dezember 2023 bestätigte sie dann endlich selbst ganz offiziell mit Bildern die Geburt von Rocky Thirteen. Die Fans waren begeistert, als sie die ersten Fotos der frischgebackenen Eltern mit ihrem Neugeborenen auf Instagram sahen. Der kleine Rocky war sofort der Star der sozialen Medien und erhielt viel Liebe und Glückwünsche von den Followern.

"Papa Travis hält den Kleinen zärtlich und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange", kommentierten die User entzückt. Ein besonderes Highlight war das Foto, auf dem Kourtney ihren Sohn stillt, während Rockys Gesicht liebevoll verborgen blieb. Die Bilder verdeutlichten die innige Verbindung, die sie zu ihrem Neugeborenen hat, und erhielten unzählige Herzchen und Kommentare von bewundernden Followern.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Rocky 13 Barker und Kourtney Kardashian

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im Januar 2024

Was haltet ihr von Kourtneys neuer Bindungserziehung? Das klingt total toll und plausibel. Das ist komisch. Ich finde, man sollte schon früher das Haus verlassen. Ergebnis anzeigen



